Un alivio para herederos

Derogar leyes significa que se eliminan los trámites y se facilita la vida a quienes quieren emprender y producir riqueza en este país.

El Congreso de la República de Guatemala derogó el martes 10 de febrero la Ley del impuesto de herencias, legados y donaciones. Esto es para celebrarlo, puesto que beneficia a muchos guatemaltecos humildes y les permitirá acelerar el traspaso de sus pertenencias a los hijos y demás familiares. Con esta dinámica de derogar leyes que estorban y hacen la vida imposible a los ciudadanos, los diputados por fin actúan beneficiando a la gente. Derogar leyes significa que se eliminan los trámites y se facilita la vida a quienes quieren emprender y producir riqueza en este país.

Para variar, los diputados independientes que eran de Semilla se opusieron votando en contra de esta derogatoria. Se ve que no les ha tocado vivir el calvario que significa heredar un bien intestado en la que los herederos viven al día y no tienen dinero para pagar todos esos trámites engorrosos con el fin de conseguir formalizar lo que sus padres les han dejado. Junto con esta derogatoria, con buen criterio se exoneraron los pagos de multas, intereses y recargos derivados del impuesto anterior, sin importar el estado del trámite administrativo o judicial. De existir cobros por expedientes en curso, las instituciones a su cargo deberán devolver lo cobrado, sin necesidad de requerimiento alguno.

¿Por qué importa que este impuesto a las herencias, legados y donaciones fuera derogado? Por varias razones de peso. La principal es la doble tributación que existía. El patrimonio de las personas procede de ingresos que ya han sido gravados. Una familia que ha ido pagando su vivienda con los ingresos del fruto de su trabajo ya ha tributado mes a mes para obtener esos ingresos netos. Con ellos han construido su hogar. Muere el padre o la madre y ahora los hijos se ven de pronto en la necesidad de pagar un impuesto totalmente injusto y arbitrario, a pesar de que ya se había pagado durante la vida de los padres. Por no poder regularizar la propiedad, los herederos no pueden hipotecarla, perdiendo valiosas oportunidades de mejora de su nivel de vida. En España, en algunas provincias y comunidades, el impuesto es tan elevado que mucha gente decide no pagarlo y perder su propiedad.

El impuesto a la herencia también desincentiva la continuidad de un negocio familiar. Este impuesto puede obligar a los herederos a vender parte de los activos de la empresa, dejándola en mala situación económica. Podría incluso llegarse a liquidar, destruyendo empleos y dejando de generar riqueza.

Otra razón para eliminarlo es que este impuesto afecta principalmente a los más humildes y a las personas que no están preparadas financieramente para buscar otras opciones menos costosas de traslado de propiedades a sus herederos. Por eso, el impuesto afecta principalmente a los más pobres y a la clase media. Los más capaces suelen buscar otras formas de trasladar sus bienes, evitando o reduciendo el pago de este impuesto. Esto pasa aquí y en todas partes del mundo.

Otro de los efectos terribles del impuesto a la herencia es el desincentivo y distorsión que hay del ahorro y acumulación de capital. Solo el capital invertido per cápita permite que se generen más oportunidades de mejora de nivel de vida de la población.

En Guatemala, el impuesto causa tantas molestias, costos, trámites, arbitrariedades, etc.… y se recauda tan poco que no valía la pena mantenerlo. Con esta derogatoria se ha simplificado un poco el sistema tributario.

Los diputados deberían seguir con esta dinámica de derogación de leyes que ocasionan burocracia, trámites engorrosos e impuestos injustos y arbitrarios.