Florescencia

Una plataforma para soñar y crecer: Mercado digital de Guatemala

Mi grano de maíz es poner mi experiencia 25 años en transformación digital al servicio de emprendedores guatemaltecos

A finales de 2021, cuando comenzábamos a retomar nuestras vidas tras los dolores que causó la pandemia, emprendí un viaje por toda Guatemala, de norte a sur y de este a oeste. Presenté mi libro autobiográfico Migrante y di conferencias a estudiantes, jóvenes y ciudadanos. También compartí con emprendedores de todo el país sobre la importancia de su labor para el desarrollo personal, profesional, y el crecimiento de sus comunidades y de Guatemala. En un año recorrí todos los departamentos y en cada lugar re-confirmé lo que en el 2008 me trajo de regreso: Guatemala está llena de talento, de personas con un profundo deseo de salir adelante. En las ferias de emprendimientos Migrante, vi que sus productos son más que artículos, son historias de supervivencia, de lucha y de creatividad.



Descubrí que un 70% de emprendimientos desaparece en los primeros dos años, no por falta de valor ni de ideas, sino porque no tienen el apoyo adecuado para crecer. Somos un pueblo resiliente, que, como el río, siempre fluye hacia adelante en busca de un mejor futuro. En el recorrido vi que el alcance para muchos emprendedores se limita físicamente a su tienda y a sus comunidades. Productos llenos de valor y significado no tenían la visibilidad merecida. Abren sus locales, pero dependen de la llegada del público.



Pero en ese viaje fui testigo de cómo la transformación digital alcanza los rincones más remotos de Guatemala. Muchos guatemaltecos tuvieron que reinventarse para sobrevivir. Lo que en 2019 parecía imposible se aceleró y está al alcance de la mano: desde las montañas, en el Altiplano o en la bocacosta, es normal hoy conectarte, hacer videollamadas y, próximamente, vender o comprar.



Después de ese recorrido, me hice muchas preguntas: ¿Cómo ayudar a tantos emprendedores a crecer? ¿Cómo podía poner mi experiencia de más de 25 años en comercio electrónico junto a las empresas más grandes al servicio de mi propio país? Trabajar en transformación digital en más de 25 países me dio grandes aprendizajes que deseaba poner al servicio de Guatemala, mi tierra, mi raíz, mi gente.

Este mercado digital no solo es una plataforma de ventas: es una comunidad.



Así nació la idea de Mercado, una plataforma digital donde los emprendedores puedan exhibir y vender sus productos hechos a mano o tesoros antiguos. Abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. Artesanías —desde figuras de madera o cerámica, textiles de siglos de tradición, miel orgánica recolectada en los campos de cardamomo, obras de carpinteros creadas desde los rincones más lejanos de Guatemala. Productos que cuentan historias.



Después de 15 meses de trabajo, el Mercado digital de SoyMigrante.com está a punto de lanzarse. Es una herramienta de vanguardia creada para los emprendedores de todas las regiones. Dará acceso a 18 millones de guatemaltecos y, en esta primera fase, para productos que no necesiten licencia de exportación, también podrán llegar al mercado más grande del mundo: 350 millones de estadounidenses, donde viven más de tres millones de migrantes guatemaltecos que añoran reconectar con sus raíces.



Mi objetivo es simple: dar a emprendedores la herramienta que necesitan para generar ingresos con su talento, sin comprometer el valor de lo que crean. En Mercado no se negocia el precio de sus productos: quien los adquiere, los valora por lo que representan.



Imagina comprar un textil de Chichicastenango o de Atitlán; una mayólica de Antigua o cerámica de Jalapa. Mercado es más que una plataforma de ventas, es una comunidad y mi anhelo es que se convierta en una nueva puerta de futuro para muchos guatemaltecos. Hoy, mi granito de maíz en la creación del #sueñoguatemalteco es este Mercado digital. Y te invito a ser parte de él, ya sea que quieras vender tus productos o adquirir piezas únicas que llevan consigo una historia.