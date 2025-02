Catalejo

Unión Putin-Trump deja abandonado a Zelenski

Ucrania perderá pronto la guerra a causa del contubernio en su contra de Estados Unidos y Rusia, o sea Putin y Trump.

Cuando comenzó hace tres años la “operación militar especial” de invasión rusa a Ucrania, Putin predijo pomposamente la pronta victoria de unas tres semanas. Ahora, al haberse cumplido el tercer aniversario de la guerra, son las semanas más largas de la historia. Los ucranianos, con ayuda indirecta de Estados Unidos y directa de la Unión Europea, defendieron con fiereza y determinación a su patria y pusieron una altísima cuota de sangre, de sus fuerzas militares y de sus ciudadanos, “víctimas colaterales”, y ahora el país está destruido, devastado, urgido de armamento, tanques y aviones occidentales. Decenas de miles de ucranianos y de soldados, marineros y pilotos rusos comparten la calidad de muertos inocentes, derivados de una ambición expansionista.

Ucrania peleaba una batalla perdida y luchaba por la supervivencia de su país, pero su ya inevitable derrota se debe al cambio de posición estadounidense, a causa del actual régimen musk-trumpista. En solo 39 días, se alineó con la exigencia de Rusia de no declararla país invasor a Ucrania, en desacato a la ONU. Y votó en contra junto con Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, cuyo sátrapa ya confirmó su calidad de amigo. Trump declaró “dictador” al presidente ucraniano Zelenski por no haber sido electo, algo imposible porque su país ya estaba en una guerra de supervivencia nacional a causa de la invasión, y hasta exigió, sin lograrlo, una indemnización de 500 mil millones de dólares, lo cual impedirá reconstruir un país cercenado y de población reducida. Las desperdiciadas vidas de ambos lados no se pueden calcular, pero se cuentan por miles.

Los ucranianos, con razón, se sienten traicionados. Sus agotadas y diezmadas tropas tienen tres años de combatir sin descanso. Se conoce de 10 millones de víctimas, muertos o afectados, entre ellos 7.5 millones de niños, y el número de sus soldados disminuye. La posibilidad de ser vencido en una guerra por la superioridad del enemigo es muy dura, pero es imperdonable estar a punto de perderla porque el principal aliado cambió de bando. Si todo sigue sin cambio, aneado, hoy se reunirá Zelenski con Trump para firmar un documento nefasto: no recupera el terreno ya ocupado, cede las tierras raras, indispensables para Estados Unidos, carece de alguna garantía para detener la invasión. Yo creía haberme enterado de todo, pero esto no tiene precedente.

La relación entre Europa y Estados Unidos se ha deteriorado al máximo y parece haber presión para crear una muralla. Las declaraciones estadounidenses aseguran lo contrario, pero la realidad es otra. Han sido filmadas por los periodistas autorizados por Trump —a pesar de la libertad de expresión— para asistir a las conferencias de prensa por tener autorización oficial. Pero al ser divulgadas por las redes sociales las respuestas, no dejan lugar para interpretaciones. Es un nuevo país, bajo criterios distintos a sus tradicionales valores y ello causa, como mínimo, incredulidad y rechazo en los países aliados o simpatizantes, entre ellos los hispanoamericanos, ya obligados a buscar otras alianzas, malas por incluir a los no confiables nuevos aliados del Norte.

Zelenski se vio forzado a aceptar un acuerdo con Trump, sin condiciones, sin garantías, y si todo ocurre como está planeado, hoy lo firmará en Washington. Está en duda la única posibilidad positiva: detener la matanza de jóvenes ucranianos y rusos, pero depende de la voluntad de Putin, quien mantendrá el territorio invadido y tampoco garantiza el fin de la guerra porque Ucrania no pertenecerá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como lo exigió el neo-zar ruso, igualmente con toda seguridad de lograrla. Los países integrantes de esa alianza militar europea no tienen fuerzas militares suficientes para enfrentarse a las de Putin, quien se convierte en el gran ganador. El oso ahorcó al águila calva porque ella le entregó el cuello.