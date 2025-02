Desarrollo de país

Usaid y su lucha contra la corrupción

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) era una organización gubernamental que se encargaba de liderar la ayuda humanitaria y la cooperación internacional de los Estados Unidos en todo el mundo. Fue fundada en 1961 por el gobierno del presidente John F. Kennedy, con objetivos muy claros de apoyo a programas para aliviar la pobreza, tratamiento de enfermedades, desastres naturales, desarrollo económico, prevención de conflictos e iniciativas en defensa de la democracia.

Lo que necesitamos en Guatemala con los Estados Unidos es “Trade” y no “Aid”.

Desde hace varios años se escuchaban ruidos de que de los fondos de Usaid provenientes de Washington llegaba al destinatario un bajo porcentaje del total, porque en el camino se quedaban parcialmente los fondos, debido a la metodología de las asignaciones. Incluso se escuchaba que se usaban fondos para fondeo político en algunos países, incluido Guatemala, con la justificación de la defensa de la democracia.

Como se sabe, de las primeras disposiciones del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en su segundo mandato, fue cerrar esa agencia, por los altos señalamientos de corrupción y de uso inapropiado de los fondos en algunos destinos. Esa decisión ha alterado en Washington principalmente a los beneficiados en esa agencia y a los beneficiados en los 80 o más países adonde llegaba la ayuda, según lo que he leído y escuchado en distintos medios.

En Guatemala ha habido desde hace muchos años mucho ruido sobre el mal uso de esos fondos, pero para ser justos también del buen uso de estos, como en algunos programas de apoyo a pequeños agricultores del altiplano. Sobre el mal uso, deben ser los mismos del gobierno actual de Estados Unidos y los encargados de los procesos que deban seguir los que llegarán a informar a la opinión pública, tanto sobre lo que han señalado de corrupción, así como el mal uso.

Lo que necesitamos en Guatemala con los Estados Unidos es “Trade” y no “Aid” para que sea parte de la solución a las oportunidades de lo que podemos producir y exportar. Un ejemplo es el banano, donde resaltan dos cifras que he escuchado: 1) Mas del 90% de la producción en Guatemala para exportación va a los Estados Unidos y 2) uno de cada dos bananos que consumen en los Estados Unidos llega de Guatemala. Distinto es el caso es el aguacate, donde se decía en el 2024 que ya para el Super Bowl 2025 estaría habilitado todo para que esa fruta la importara Estados Unidos desde Guatemala. Productos como el aceite crudo de palma y de palmiste, que se exporta a México y Europa, considerando que Guatemala es conocido por su productividad y la sostenibilidad, estando a tres días de barco, no lo compran en Estados Unidos, sino que compran a Indonesia y Malasia. Y así hay muchos ejemplos de producción que ayudarían a Guatemala a generar mayor empleo y reducir la migración ilegal. En Guatemala No Se Detiene, uno de los pilares se llama AgroImpact, programa que promueve el desarrollo agroindustrial para la exportación de productos guatemaltecos al mundo, incluido los Estados Unidos.

Es importante que el gobierno de Guatemala tome nota de la línea pragmática y clara del actual gobierno de Trump donde, por un lado, busca la recuperación de la inversión en su territorio, pero también está muy atento a cuidar las vecindades en el tema migratorio, el flagelo del crimen organizado y cualquier relación que haya entre ambos. Pero, por otro lado, está marcando pasos gigantes en una verdadera lucha contra la corrupción, buscando hacer un gobierno más pequeño y eficiente, y al final de cuentas entendiendo y atendiendo que los presupuestos deben ser proporcionales con lo que recaudan, porque el endeudamiento actual de ese país es ya casi inmanejable, a raíz del alto gasto de administraciones pasadas, como las de Obama y Biden, según los señalamientos.