Meta humanos

Visión de País con Turismo Sostenible

Turismo como vehículo estratégico para alinear los poderes del Estado

¿Narco-Estado o país con bienestar? ¿País a la deriva o país con rumbo?

Nos toca elegir: ¿Qué Guatemala queremos? La elección empieza en usted. Sí. Es su decisión, porque el país empieza en su mente y se manifiesta en sus acciones y en la forma como habla y vive su vida diaria. Su familia, su trabajo, su comunidad están mejor o peor según la narrativa que elige y lo que hace y deja de hacer. Culpar a su papá, a su jefe y a sus presidentes no les hace bien ni a usted ni a los que estamos a su alrededor. Resta y contamina. Mejor hágase cargo de su metro cuadrado.

Guatemala tiene mucho que aprender de países como México y Costa Rica.

Yo ya tomé mi decisión. Vivo en la Guatemala que puede ser. Vivo donde el Turismo es la palanca para limpiar, ordenar y educar todo nuestro país, desde la consciencia y con una identidad fuerte y sólida. Esta es la Guatemala donde vivimos y por la que trabajamos con mi familia. Hablo del futuro en tiempo presente porque reconozco que nuestras palabras tienen el poder de crear realidades.

Por eso creo profundamente en el poder del Turismo como unificador de agendas y tareas. Turismo como vehículo estratégico para alinear los poderes del Estado. Ministerio de Educación junto a todos los otros ministerios y municipalidades, todas.

Pero no hablo de cualquier tipo de turismo porque eso podría dar espacio a cosas que no queremos. El turismo al igual que la comida, según el tipo, puede ser de beneficio para nuestro organismo o puede también enfermarnos. No toda la comida es buena, no toda es mala. Lo mismo sucede con el Turismo. Debemos elegir con consciencia y conocimiento.

En los últimos 50 años el mundo ha experimentado el Turismo de diversas formas y hay abundantes ejemplos de lo que ha funcionado y de lo que ha fracasado.

Hemos visto la destrucción de ciudades como Venecia y Cancún que, al vender su esencia, dejaron de ser modelos para convertirse en advertencia. Al mismo tiempo, la transformación de Medellín y el desarrollo de Pueblos Mágicos en distintas partes de México nos han mostrado cómo ciudades peligrosas y pequeñas joyas se transforman, cuando se ponen en valor a partir de una clara visión y planes de ordenamiento territorial con reglas precisas y sanciones. Hemos visto el resurgimiento de países como Perú, que utilizaron su gastronomía como bandera de diferenciación, atracción y fortalecimiento de su identidad. Machu Picchu tiene estipulada una carga máxima de turistas por día, y Japón está en conversaciones y estudios para determinar el balance ideal entre locales y turistas en zonas de alto interés.

Guatemala tiene mucho que aprender de países como México y Costa Rica, por mencionar algunos de nuestros vecinos más cercanos. No tenemos que repetir los mismos errores, sino acelerar las intervenciones que generen Turismo Sostenible, capaz de generar desarrollo humano, desarrollo ambiental y desarrollo económico. Este es el tipo de Turismo en el que Guatemala debe enfocarse.

El Turismo Sostenible protege la naturaleza, el agua, el suelo y la biodiversidad; respeta la cultura viva y fortalece las identidades locales, genera beneficios económicos reales para las comunidades y los límites son claros (no todo se puede, no todo se vende). El Turismo Sostenible se enfoca en el bienestar y el largo plazo, no en ganancias rápidas. Mejora la calidad de vida local antes de atraer visitantes y cuando los turistas llegan, ellos se adaptan al lugar, no el lugar al visitante. El Turismo Sostenible protege, desarrolla, conserva y genera orgullo. La pregunta no es si Guatemala debe apostar por el Turismo. La pregunta es en qué tipo de país queremos convertir Guatemala.

¿Cuál es su respuesta?