Meta humanos

Visión de País y Turismo. ¿Cómo?

Entendemos el Turismo como articulador y lo utilizamos como palanca para darle sentido, velocidad y alineación al Estado para resolver los problemas estructurales de Guatemala.

Colocar al Turismo en el centro de la Visión de País para los próximos 50 años es una decisión estratégica e imprescindible para poder alinear, finalmente, al sector público, privado y a la ciudadanía en una misma dirección: limpiar y ordenar el país, elevar de forma intencional la educación y la autoestima de los guatemaltecos, y garantizar servicios básicos dignos en todos los departamentos para elevar la calidad de vida en todo el país.

La Visión de País debe trascender gobiernos y periodos electorales, con compromisos políticos claros.

Sin esa alineación, Guatemala seguirá sin rumbo, perdiendo sus mayores riquezas, profundizando su deterioro social y económico hasta volverse un país ingobernable e invivible.

La pregunta es cómo lograrlo. No se trata de una utopía, sino de una secuencia clara de pasos:

(1) Declarar el Turismo como política central del Estado. El Turismo deja de ser un sector aislado y se convierte en eje del desarrollo nacional por los próximos 50 años. La Visión de País debe trascender gobiernos y periodos electorales, con compromisos políticos claros. Entendemos el Turismo como articulador y lo utilizamos como palanca para darle sentido, velocidad y alineación al Estado para resolver los problemas estructurales de Guatemala. El INGUAT se transforma en el Ministerio del Futuro y Turismo, MIFUTURISMO.

(2) Ordenamiento territorial con enfoque turístico sostenible. Implementación simultánea de Planes Locales de Ordenamiento Territorial, PLOTS, en todas las municipalidades, con lineamientos claros del futuro que queremos construir para Guatemala, poniendo en valor los recursos naturales, los paisajes y la identidad local.

(3) Agua, saneamiento y limpieza como prioridad nacional. El agua se reconoce como derecho fundamental de todos los guatemaltecos mediante una Ley de Protección del Agua y de las cuencas hidrográficas, clave no solo para los visitantes, sino para la vida y el futuro de todos los que aquí vivimos.

(4) Infraestructura pensada en el visitante. Invertimos en un nuevo modelo de Movilidad enfocado en Calles Completas en todos los municipios para facilitar el desplazamiento multimodal de turistas y locales. Las carreteras se regularizan para protegerlas y ordenarlas, las comunidades se interconectan con rutas escénicas para buses y carros que además incorporan ciclovías seguras para conectar todo el país. La carga pesada se traslada desde los puertos en rutas especiales. Ahora es el ser humano el que está en el centro de toda la planificación.

(5) Educación y profesionalización, más y mejores empleos. Creamos un nuevo modelo educativo bilingüe o multilingüe que forme ciudadanos conscientes de sí mismos y de su entorno, su historia y su responsabilidad ambiental, alineado con la vocación turística del país.

(6) Turismo cultural con comunidades en el centro. Reconocimiento de idiomas, saberes y prácticas vivas como patrimonio activo, evitando la folclorización y promoviendo comunidades que gestionan por resultados.

(7) Conservación como activo económico. La biodiversidad se protege mediante auditorías de carga turística y modelos que garanticen su preservación y transmisión a futuras generaciones.

(8) Seguridad integral. Enfoque preventivo, comunitario e informativo, con protocolos claros de atención al turista y coordinación entre barrios, municipios, Policía e inteligencia estratégica.

(9) Coordinación interinstitucional real. Alineación efectiva entre ministerios y municipalidades, con nuevos parámetros de resultados económicos, sociales y ambientales.

(10) Incentivos virtuosos. Apoyo a proyectos que generen empleo local, protejan el ambiente y conserven la cultura, facilitando financiamiento para turismo comunitario, sostenible y acceso a bonos de carbono internacionales.

La decisión está en nuestras manos.