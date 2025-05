Por la libertad

Voces de la libertad: historias de resistencia

Félix sigue comprometido con la lucha por los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad de los nicaragüenses.

Esta semana se llevó a cabo la conferencia anual del Oslo Freedom Forum, por la Human Rights Foundation, en Oslo, Noruega. Este evento internacional destaca la lucha por los derechos humanos de todos aquellos perseguidos políticos por regímenes autoritarios y dictatoriales que, para mantener el poder, violan la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. Los testimonios de quienes han sido encarcelados, torturados y perseguidos simplemente por oponerse pacíficamente a estos regímenes represivos son impresionantes y tocan el alma. Aunque fueron muchísimas las personas de todo el mundo que contaron sus vivencias, me concentraré en dos que están más cerca de Guatemala y con quienes tuve el gusto de intercambiar algunas palabras.

Pedro mencionó que su lucha no termina, que vale la pena defender la vida, la libertad y la propiedad incluso con la propia vida.

Comienzo con Pedro Urrucucho, un activista político, politólogo y profesor universitario. Era el coordinador de Asuntos Internacionales del partido Vente Venezuela y jefe de relaciones internacionales de la campaña de María Corina Machado y del presidente electo, Edmundo González Urrutia. Pedro, junto con otros cinco opositores, se refugió en la Embajada de Argentina en Caracas desde el 20 de marzo de 2024. El régimen dictatorial y represivo de Nicolás Maduro sitió la embajada, impidiendo que entraran alimentos, medicinas, cortando el agua y la electricidad, y rodeándolos con militares portando rifles de alta precisión. Es obvio que no los quería vivos. Sin embargo, a pesar de toda esa seguridad, después de haber estado 412 días encerrados y sobreviviendo como podían, el 6 de mayo fueron rescatados en una operación denominada “Guacamaya” por el gobierno de Estados Unidos. Los detalles no se conocen, pero fue una operación exitosa. De los seis que se habían refugiado originalmente, uno se enfermó al inicio y luego falleció. Los demás están ahora libres, contando su vivencia, que sirve de ejemplo. Pedro mencionó que su lucha no termina, que vale la pena defender la vida, la libertad y la propiedad incluso con la propia vida. Esto ha sido un golpe duro para Maduro, quien, en palabras de Pedro, cada día está más debilitado y solo.

El otro caso es más cercano: se trata de Félix Maradiaga, un político y activista nicaragüense que, por su oposición al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, fue encarcelado el 8 de junio de 2021. Él había estado trabajando en su campaña política para ser presidente, pero fue descalificado por el régimen de Ortega antes de su arresto. Su encarcelamiento, junto a otros políticos de la oposición perseguidos y apresados, atrajo la atención del mundo entero, especialmente de casi todos los organismos de derechos humanos. Fue liberado el 9 de febrero de 2023 junto con 221 presos políticos. Estuvo detenido 606 días, sufriendo interrogatorios y torturas psicológicas todo el tiempo. Cuando lo liberaron, lo sacaron del país sin que él supiera a dónde iba y le revocaron su nacionalidad nicaragüense. Sin embargo, Félix sigue comprometido con la lucha por los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad de los nicaragüenses.

Estas dos historias nos invitan a estar vigilantes ante cualquier político que quiera quitarnos nuestra libertad, de la forma que sea. En muchos casos, se comienza imponiendo leyes para que el gobernante pueda tener más y más poder. Al final, el gobernante se convierte en el poder, y la división de poderes es solo una figura decorativa, una excusa para simular que, aunque autoritarios y dictatoriales, son democráticos. Tenemos cerca a Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Cuál democracia, cuál respeto a los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad presumen defender estos dictadores?