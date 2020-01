El alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñónez Lemus, pocas semanas después de asumir el cargo, tras la repentina muerte del expresidente y entonces alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, empezó a trasladar el mensaje de la necesidad y los beneficios de la unidad, porque “juntos logramos más”. El martes de la semana pasada, en el discurso inaugural del presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, envió el mensaje de unidad haciendo la pregunta “¿Y si nos juntamos?”.

El miércoles 15 asistí al acto de la toma de posesión del alcalde Quiñónez y de la Corporación Municipal, donde participaron el presidente y el vicepresidente de la República. El presidente Giammattei recalcó la importancia de unirnos para sacar al país adelante, enfatizando en su discurso que su gobierno apoyará la gestión de los gobiernos municipales, independientemente de a qué partido político pertenezcan.

Para atender los problemas de desnutrición, salud y educación se necesita talento humano, controles y dinero. José Santiago Molina

Si le preguntamos a la familia, a los amigos, a los colaboradores, a los compañeros de estudio o trabajo, a los vecinos, a toda esa gran mayoría silenciosa del país, ¿y si nos juntamos, porque juntos logramos más?, aseguro que la inmensa mayoría respondería positivamente. Los ciudadanos estamos cansados de que unos pocos no dejen que vivamos completamente en paz, que progresemos y que el país avance.

Es muy importante que a nivel de gobiernos locales haya unidad en los propósitos para que los ciudadanos tengamos mejores servicios. En centros urbanos grandes como Guatemala, donde buena parte de ciudadanos que trabajan en la ciudad de Guatemala viven en los municipios vecinos, se hace necesario coordinaciones e inversiones conjuntas. También sucede en el área de Quetzaltenango, Cobán, Retalhuleu, Flores, Petén, etc.

El presidente Giammattei, en el discurso del 14 de enero, fue categórico en su oferta política de combatir la corrupción, atender bien la desnutrición, la salud y la educación; invertir en infraestructura, enfrentar a las maras, pandillas y el crimen organizado; ser un gobierno facilitador para que se creen más empleos vía más inversión y a la vez fomentar la exportación. El jueves 16 presentó el plan de trabajo, en el cual cinco ejes estratégicos —1) Economía, competitividad y prosperidad; 2) Desarrollo social; 3) Gobernabilidad y seguridad en desarrollo; 4) Estado responsable, transparente y efectivo; y 5) Relaciones con el mundo— plasman los objetivos y métricas para que todos podamos evaluar el desempeño.

Aplaudo el convenio firmado por el Ejecutivo, el MP, la Contraloría General de Cuentas, la PGN, la SAT y la SIB para combatir la corrupción. Es una importante iniciativa. El éxito dependerá de dos factores: voluntad política de cada actor y vigilancia de los ciudadanos. Sin embargo, hay que hacer ver que la Contraloría requiere de una reforma porque se politizó y ha sido servil a intereses de unos pocos.

Para atender los problemas de desnutrición, salud y educación se necesita talento humano, controles y dinero. Combatiendo la corrupción saldrá suficiente dinero del presupuesto para financiar lo necesario para hacer un ejemplar trabajo.

El alcalde de Guatemala mencionó los planes de la ciudad, incluidos seis polos de desarrollo. El presidente Giammattei mencionó que el gobierno de Taiwán ofreció un billón de dólares para inversión en vivienda, de lo que buena parte puede usarse en la capital y municipios vecinos para que quienes vivan en barrancos puedan tener acceso a vivienda digna. Las donaciones de países extranjeros hay que canalizarlas así y no vía algunas organizaciones, pues no solo no hay rendición de cuentas sino que el dinero es mal usado para fomentar caos en el país.

El presidente Arzú decía en la campaña de 1995 que “Guatemala tiene la Oportunidad”. Guatemala sigue teniendo la oportunidad. Juntémonos, porque juntos logramos más.