Catalejo

Ya comienza a hablarse de un mundial suigéneris

La tradición de jugar un mundial en un solo país, ya pasó a la Historia.

Aunque el campeonato mundial de futbol comenzará el 11 de julio, a sólo 149 días de distancia, los comentarios, predicciones, dudas y temores ya han comenzado a surgir. La situación política internacional no tiene precedente y afecta sin duda alguna al mayor espectáculo del deporte más popular del mundo. Rafael Tinoco, de larga experiencia y expresidente de la Unión Centroamericana de Futbol, en una entrevista publicada ayer decidió referirse únicamente a lo futbolístico, sin duda esencial, pero ahora compartiendo importancia con los temas extradeportivos, sobre todo en el campo internacional. Tiene menos sentido hablar de los cambios de sedes y número de países participantes, aunque su calidad de integrante de la FIFA no parece dejarle espacio para otra cosa.

A mi juicio, es equivocado considerar el mundial como un acontecimiento exclusivamente deportivo.

El comentarista mexicano oficialista Nacho Rodríguez, El Chapucero, señaló el problema del posible bombardeo de Estados Unidos a México y retiro de Canadá, así como el de Brasil, lo cual pondría en peligro la realización del campeonato, según su criterio así como el súbito premio FIFA de la Paz otorgado graciosamente por Gianni Infantino, pocos días antes de la acción militar en Venezuela. Cuando Rusia invadió a Ucrania, lo cual provocó su expulsión, y entonces ahora está en el limbo su decisión con el caso de Venezuela. Son situaciones inesperadas y sin precedente. Aunque la FIFA no tiene oficialmente esa política, sí la ejerce porque se trata de la institución no solo mayor del mundo, sino es privada y se rige por sus propias normas.

Hay otras probables complicaciones serias: la ausencia de algunos de los equipos clasificados o el boicot de zonas enteras (Europa, América del Sur): la decisión individual de jugadores para no participar a causa de motivos como convencimiento, criterios políticos, temor de ser capturados por motivos del color de su piel, por acciones abusivas y peligrosas de autoridades como el Control de Inmigración de Aduanas, en este momento con total rechazo a causa del homicidio culposo en Minnesota de la señora Renee Good, filmado varias veces, con el resultado de manifestaciones y numerosas declaraciones contra la ICE porque la libertad de expresión está protegida desde 1791 por una enmienda. A mi criterio, cada vez se complica más la posición de Trump.

La inmediatez de la complicación a causa de decisiones equivocadas o ilegales es increíblemente rápida. Dos o tres horas después, el departamento de seguridad Interna de Washington ya había calificado de activista a la víctima, lo cual resultó ser falso. Un asesinato o un homicidio culposo puede provocar años de sangre, como ocurrió en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por un nacionalista fue la chispa de los cuatro años de horror de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió con Hitler e Hirohito: 60 millones de muertos en la Segunda confrontación. En el mundo de hoy, tienen bombas atómicas algunos países fanáticos en el Medio Oriente. Y los enemigos de Estados Unidos —Rusia, China Comunista, Corea, Irán— están sacando las garras.

La tradición de jugar un mundial en un solo país, ya pasó a la Historia con hacerlo en tres países vecinos, pero el próximo será en 2030 con seis países de tres continentes: España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay, y con 64 selecciones. Si este torneo ha causado extrañeza, ese provocará más: 30% de los miembros participará, es decir casi el 30%. Mientras más participen, la afición mundial podrá ver menos partidos. Todo esto se complicará aun más a causa de los aspectos políticos internacionales, cada vez más problemáticos: por eso, el criterio del señor Rafael Tinoco respecto al dominio de la conversación pública no será por razones futbolísticas únicamente, sino por motivos de conflictos entre muchos de los países del mundo.