Editorial

Asesinato de diputado suma presión al Ejecutivo

De cara al próximo proceso electoral, este grave suceso agrega una fuerte dosis de incertidumbre y temor a la posibilidad de más violencia, por pugnas de poder y cuotas de dominio político, no solo en Zacapa, sino en otras regiones del país.

El brutal atentado que segó la vida del diputado Julio César Portillo Paz y de tres policías, perpetrado el viernes 6 de noviembre, en Río Hondo, Zacapa, vuelve a colocar a este departamento como epicentro violento. El crimen ocurrió exactamente 40 días después de otro grave suceso en el cercano municipio de Huité, cuando un comando armado —de filiación aún desconocida— ultimó a ocho personas, incluyendo a una madre y sus dos hijas que se dirigían a una gasolinera. La autoría de esta matanza sigue envuelta en una niebla de incógnitas y llevó al Ejecutivo a relevar a dos oficiales y poner a disposición a 107 efectivos de tropa, debido a la presencia aún no explicada de vehículos militares en los alrededores del casco urbano.



Catorce días antes de la barbarie en Huité fue atacado a balazos en Estanzuela, Zacapa, el vehículo en que se transportaba el concejal de Usumatlán William Alberto Ramírez, quien había presenciado un encuentro de futbol en el estadio de Río Hondo. La agresión armada ocurrió en la carretera hacia Chiquimula. Ramírez, quien había llegado al cargo por el partido Vamos, falleció tres días después.



Zacapa ha registrado un repunte de violencia este año, con 76 fallecidos en hechos delictivos hasta el 30 de octubre. Como cifras de referencia se debe mencionar que, según el recuento del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en 2025 hubo 90 muertos por violencia, 84 en 2024 y 104 en 2023; cifras fuertes, aunque el 2019 es el año con mayor mortandad, con 155 asesinatos. Sin embargo, lo importante es el presente y las acciones por implementar para frenar esta escalada. De acuerdo con el Cien, Zacapa ocupa el octavo lugar nacional por cantidad de homicidios acumulados hasta septiembre, detrás de Guatemala, Escuintla, Petén, Chiquimula, Santa Rosa, Izabal y Chimaltenango.



Las honras fúnebres del diputado Portillo se efectuaron en un ambiente de hermetismo y con fuerte dispositivo de seguridad, lo cual evidencia el clima de temor prevaleciente en Zacapa. No se puede soslayar la importancia de su investidura de congresista y las implicaciones de sus aspiraciones políticas. En 2023 fue electo diputado con el partido Cabal, pero desde hacía semanas se había desmarcado de esa agrupación y se había adherido a la Unidad Nacional de la Esperanza. Fueron públicas y virales sus desavenencias con otras figuras políticas de su departamento, e incluso había denunciado amenazas contra él y su familia. Serán las investigaciones del Ministerio Público las que determinen las responsabilidades del caso.



Sin embargo, de cara al próximo proceso electoral, este grave suceso agrega una fuerte dosis de incertidumbre y temor a la posibilidad de más violencia, por pugnas de poder y cuotas de dominio político, no solo en Zacapa, sino en otras regiones del país. La Embajada de Estados Unidos ha señalado en repetidas ocasiones el riesgo que implican el lavado de dinero y el financiamiento electoral ilícito proveniente de mafias. Apenas el viernes último era extraditado a ese país Mauro Martínez, bajo cargos de narcotráfico en una corte de Texas. Fue capturado en Zacapa, en agosto último.



Las muertes en Huité y casos precedentes siguen implicando un fuerte apremio hacia el Ejecutivo en cuanto a la obligación de garantizar seguridad a la ciudadanía, pero el impacto político del mortal atentado contra el diputado distrital Portillo agrega aún más presión a las autoridades, no solo de Gobernación, sino también del Ministerio Público, para efectuar pesquisas eficaces que permitan esclarecer tanto la autoría material como intelectual de estas atrocidades.