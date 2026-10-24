Editorial

Auge en inversión es buena noticia y desafío



La distribución de los flujos de inversión muestra las fortalezas actuales de la economía.

En la contienda electoral —que estará en marcha dentro de tres meses— habrá ingentes ofrecimientos y también explicaciones estilo todólogo de los aspirantes. Una de ellas, que no es nueva, que es recurrente y nada fácil de cumplir es la promesa de “generar empleo”. Cuando se cuestiona cómo se logrará, es previsible la expresión “atraer más inversión”. Y es que difícilmente existe otra vía. Pero justo allí es donde quedan al descubierto las falacias politiqueras, precisamente porque se trata de grandes prioridades sobre las cuales todos, absolutamente todos, los partidos y políticos deberían dejarse de poses electoreras o seudoideológicas y acordar una hoja de ruta básica: consensos mínimos que se cumplan en favor de la Nación.



La Inversión Extranjera Directa (IED) creció en Guatemala un 7% durante el primer semestre del 2026 y totalizó US$1 mil 27 millones, con lo cual se mantiene la proyección de superar los US$2 mil millones en 12 meses. Se trata de una señal alentadora para el país, porque, a pesar de la incertidumbre internacional, del encarecimiento de materias primas, sobre todo del petróleo y sus derivados, el país muestra capacidad para atraer capitales que buscan oportunidades de negocio y crecimiento.



Este avance se encuentra ante constantes desafíos, estatales y empresariales; no se trata de una garantía de prosperidad, pero sí de una ruta que puede asegurarse mejor para abrir oportunidades laborales directas e indirectas. Esta confianza como destino de inversión se construye durante años, pero puede deteriorarse con rapidez si tropieza con factores como la inseguridad pública, corrupción, demoras tramitológicas o extremismos que amenacen el Estado de derecho. También figura como un componente crítico la infraestructura.



La distribución de los flujos de inversión muestra las fortalezas actuales de la economía. Las actividades financieras y de seguros captaron US$439.2 millones, mientras que el comercio y la reparación de vehículos recibieron US$324.1 millones. Estos dos sectores concentraron casi el 80% de los flujos reportados. También sobresalieron información y comunicaciones, con US$163 millones; industrias manufactureras, con US$156.4 millones; transporte y almacenamiento, con US$70 millones.



El desafío de innovar para atraer más inversión e incrementar la productividad sigue allí, y Guatemala también necesita ampliar la inversión en producción, innovación y exportaciones con valor agregado. La economía naranja ofrece posibilidades de más desarrollo en servicios digitales, desarrollo de software, centros de atención de negocios y productos creativos. Asimismo, la agroindustria, las energías renovables y la construcción son campos abiertos a mayor competitividad. Tampoco se debe dejar de lado la industria de servicios turísticos y hoteleros, con componentes de sostenibilidad y cooperación con las comunidades.



Las remesas migrantes representan una fuente extraordinaria de divisas, que sostiene el consumo de millones de hogares. Su importancia es indiscutible. Pero no constituyen una estrategia sostenible. Por lo tanto, es clave aprovechar este tiempo para trazar nuevos horizontes productivos y competitivos. El desarrollo vial sostenido es imperativo, igual que la mejora en la seguridad pública y la certeza judicial. En otras palabras, el Estado de derecho es un entorno clave para el crecimiento económico de la inversión. La independencia judicial, la libertad de expresión, la fiscalización del poder y la transparencia contribuyen a propiciar confianza y estabilidad: justo lo que buscan los socios comerciales.