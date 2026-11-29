EDITORIAL

Como única bandera

El periodismo siempre tiene una misma bandera.

Mucho antes de que se instituyera la conmemoración del Día del Periodista en Guatemala, por decreto legislativo de julio de 1972, ya existían múltiples casos de periodistas asesinados, desaparecidos o exiliados. El 1 de octubre de 1944, en los estertores de la dictadura ubiquista, era asesinado Alejandro Córdova, fundador de El Imparcial, al parecer por una orden del presidente provisional Federico Ponce, quien quería perpetuarse en el poder; obvio, eran incómodas las denuncias y los espacios de voces críticas en aquel medio.

Después, en 1951, vinieron las presiones contra el director del periódico Nuestro Diario, Pedro Julio García, a quien los nuevos dueños de ese medio exigían una postura afín al oficialismo. García renunció, y junto a él, los periodistas que fundaron Prensa Libre, con la divisa de brindar información con independencia, honradez y dignidad. “El periodista digno de ese nombre tiene que mantener como única bandera la defensa de los intereses nacionales”, apunta el tercer párrafo de nuestro primer editorial, hace 75 años.

En el conflicto armado iniciado en 1960, la intolerancia a la prensa independiente aumentó junto con la polarización. En 1970 fue asesinado nuestro subdirector Isidoro Zarco, y su crimen nunca ha sido aclarado. Pero tampoco nunca se doblegó aquel principio de “única bandera”: responder a la confianza del público lector, quien junto con la historia son los dos únicos e implacables jueces que comprueban la fidelidad a la misión surgida hace tres cuartos de siglo, pero cumplida a diario como si fuera la primera edición.

Después de 1972, siguió la persecución, la amenaza, las campañas de descrédito, los asesinatos y también los secuestros. En 1982 y 1983 fueron secuestrados, en sendos hechos, dos de nuestros fundadores: Álvaro Contreras Vélez y Pedro Julio García. Los acuerdos de paz están por cumplir 30 años, pero pese al fin del enfrentamiento, los asesinatos e intimidaciones contra periodistas han continuado, aunque en este siglo han entrado otros intereses: la corrupción de funcionarios y los nexos financieros con mafias. Pero a pesar de tan salvaje asedio, no han logrado ni lograrán acallar al periodismo libre y coherente.

Se vienen los días de campaña electoral, en que los aspirantes a cargos aceptan entrevistas en medios periodísticos para dar a conocer sus “planes” de gobierno. En estos tiempos, algunos prefieren hacer sus propios tiktoks, contratar influenciadores afines, con tal de responder solo lo que les agrade y no las preguntas pertinentes sobre sus gestiones en cargos previos, sus expartidos, sus contradicciones de discurso y acción —u omisión—, sus financistas, sus votos en el Congreso, sus incumplimientos y hasta sus parientes incómodos. Esas son las preguntas de la prensa independiente, y no solo en elecciones.

En la víspera del Día del Periodista, reconocemos el trabajo de todos los comunicadores y medios informativos serios y, en especial, a quienes han ejercido y ejercen este oficio en la redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Con cierto humor suele decirse en ámbitos periodísticos que en Guatemala nunca faltan las noticias. Por desgracia, así como hay grandes guatemaltecos de excelencia, también pululan vociferantes estafadores que, al verse delatados, se victimizan o apelan a la censura, pero queda claro a la luz del devenir histórico que el periodismo siempre tiene una misma bandera.