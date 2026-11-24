EDITORIAL

Disturbios en Soloma repiten sombrío síntoma

La ruta es generar confianza con resultados efectivos y coherencia de acción.

Los disturbios ocurridos en San Pedro Soloma, Huehuetenango, durante la noche del domingo 22 de noviembre y madrugada de ayer, dejaron policías agredidos y vehículos incendiados por una turba que pretendía linchar a un individuo, señalado de haber herido a un vecino con arma blanca. Aunque ya se restableció una tensa calma, el síntoma es preocupante. Por un lado hay una aparente desconfianza de pobladores hacia las instituciones a cargo de garantizar la seguridad y administrar justicia. Sin embargo, esto nunca será excusa para la agresión sumaria de ninguna persona señalada de faltas o delitos.

El acusado había sido retenido, vapuleado y después entregado a la Policía, pero después intentaron arrebatarlo para proseguir la golpiza o incluso ejecutarlo. Pero eso no es justicia y la instigación a este tipo de violencia revachista es sospechosa, porque introduce elementos de ingobernabilidad e inestabilidad comunitaria. Por eso mismo, no es aventurado suponer la posible infiltración de grupos de crimen organizado que aprovechan situaciones así para provocar violencia, generar aversión a la presencia policial y abrir espacios de impunidad.

Hace menos de un mes, el 27 y 28 de octubre, supuestos vecinos de Chichicastenango retuvieron a policías, fiscales y personal de la Superintendencia de Administración Tributaria que habían efectuado un decomiso de mercancía ingresada de contrabando al país. Hubo violencia verbal y psicológica, pues constantemente los amenazaban con quemarlos vivos. El cargamento fue finalmente devuelto a cambio de resguardar la integridad física de los retenidos y su liberación, lo cual crea un precedente peligroso: no por salvar las vidas de personas, sino porque quedó expuesto un flanco débil de la operatividad del Estado.

En el caso de Soloma, hubo dos detenidos por los bochinches, que ahora deberán enfrentar posibles consecuencias civiles o penales, porque, al pretender sustituir la justicia institucional por una venganza ilegal, se distorsiona cualquier sentido de institucionalidad y proporcionalidad. Ninguna agresión o intento de segar vidas bajo supuestos señalamientos, rumores o suposiciones pueden ser tolerados, pues ello podría alimentar ulteriores actos violentos similares o peores. Por otro lado, el señalado de agresión con objeto punzocortante debe enfrentar consecuencias civiles y penales por la acción, después de un proceso penal con las debidas garantías. Sí, toma tiempo y requiere de peritajes, así como de declaraciones de testigos o evidencias; pero ese es el camino que le evita a cualquier persona ser víctima errónea de confusiones, histerias colectivas o iras desbocadas por un simple rumor o prejuicio.

El 14 de octubre, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, supuestos pobladores incendiaron autopatrullas, motocicletas y vehículos particulares; también causaron daños en la subestación policial, debido a que exigían la entrega de un sospechoso de haber abusado de un menor. La acusación en sí pesa e indigna, pero ¿cómo puede haber justicia si no se juzga con razón y evidencias?

A la larga, la destrucción de vehículos o instalaciones policiales termina perjudicando a la población misma. Cada motocicleta o patrulla que queda fuera de servicio representa menos capacidad para atender emergencias, realizar recorridos, responder a denuncias y proteger a los vecinos. Es allí donde aparece de nuevo la sombra de grupos ilícitos que intentan debilitar la presencia del Estado en las comunidades. Por ello, la ruta es generar confianza con resultados efectivos y coherencia de acción: esto vale para la PNC, el Ministerio Público y el Organismo Judicial.