EDITORIAL

Gesta triunfal

Felicitaciones a todos los medallistas guatemaltecos.

En 94 ocasiones, atletas guatemaltecos han subido al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en diversas disciplinas: toda una cosecha de triunfos que refleja la alta capacidad competitiva de toda la delegación nacional que acudió a esta cita. Dieciocho medallas de oro, 32 de plata y 44 de bronce convierten a los connacionales en protagonistas de una gesta histórica, pero no solo a los deportistas, sino a todas esas historias que les acompañan hasta el sitial de honor.

Hay madrugadas, entrenamientos insistentes hasta perfeccionar un movimiento, kilómetros recorridos para el fogueo o las competiciones clasificatorias, nutrición controlada, estudios que deben combinarse con el deporte, trabajos que algunos atletas deben llevar paralelamente, familias que hacen esfuerzos de apoyo y entrenadores que acompañan procesos durante años. A menudo se dice que “nadie triunfa solo”, y esto no demerita el esfuerzo personal; por el contrario, amplía el reconocimiento en un sentido de equipo y comunidad donde germina su talento.

Por eso resultan especialmente significativas las dobles medallas de oro. Jorge Vega no solamente ganó una vez; volvió a subir al primer lugar en gimnasia artística, en suelo y salto. Faberson Bonilla hizo lo mismo en patinaje, al conquistar los cien y los 200 metros. En tiro deportivo aparece otra historia de constancia. Enrique Brol forma parte de equipos que han conseguido oros y demuestra cómo, en determinadas disciplinas, el éxito también se construye colectivamente, con precisión, coordinación y confianza entre compañeros.

Kevin Cordón volvió a poner su nombre en lo más alto del podio en bádminton. Allan Maldonado alcanzó el oro en kumite de -75 kilogramos y cerró una nueva página de su carrera. Cada nombre merece reconocimiento, no solo por el triunfo, sino por dar lecciones de perseverancia e incluso de superación. El brillo de las medallas a menudo no deja ver las competencias perdidas, el cansancio, la frustración, el agotamiento, pero que se superaron a través de una nueva inspiración, de un objetivo reenfocado y de un gran sueño.

El oro emociona y encabeza el medallero. La plata habla de estar a centímetros, segundos o puntos de la victoria. El bronce representa la capacidad de llegar hasta el final de una competencia y conquistar un lugar con sana competitividad entre los mejores de la región. Santo Domingo deja una lección poderosa: sí se puede triunfar con sano esfuerzo, altos objetivos y apoyo de las autoridades respectivas.

Esto, a su vez, invita a pensar todo lo que se podría lograr si en el deporte nacional primara una visión sostenida de desarrollo, desde la niñez hasta el alto rendimiento. Reconocer a un atleta triunfador en el podio es justo y merecido, pero también lógico. La verdadera apuesta es abrir espacios para que niños tengan una cancha digna, una piscina accesible, la asesoría de un entrenador y la observación de un equipo para detectar su potencial a futuro; es demostrar la confianza en lo que puede alcanzar un guatemalteco cuando encuentra la oportunidad de convertir su talento en disciplina y su disciplina en excelencia. Felicitaciones a todos los medallistas guatemaltecos.