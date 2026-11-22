EDitorial

Guatemala 2052

¿Qué va a hacer Guatemala cuando tenga 25 millones de habitantes?

A mediados de la década 1960, cuando Guatemala rondaba los cuatro millones de habitantes, Pedro Julio García (1922-2001), director de Prensa Libre y uno de nuestros fundadores, lanzaba un cuestionamiento en una de sus columnas editoriales: ¿Qué va a hacer Guatemala cuando tenga ocho millones de habitantes? Valga anotar que esa cifra de población se alcanzó en 1986, cuando el país entraba en la era democrática, cuyas garantías siguen siendo pilares fundamentales sobre los cuales se puede construir un Estado de derecho, con desarrollo, productividad económica y servicios dignos para la ciudadanía.



Ojo, que se dijo “se puede”, incluso en esta época que ha visto y sigue viendo los desmanes y podredumbres de la politiquería. ¿Qué va a hacer Guatemala cuando tenga 25 millones de habitantes? ¿Qué van a hacer la ciudadanía actual, las autoridades y los políticos en favor de los guatemaltecos del 2052? Y la pregunta no es retórica, es un desafío acuciante, porque todavía en este 2026 podemos ver las consecuencias de los clientelismos, extravíos y corrupción del año 2000.



Las proyecciones del censo del 2018 apuntan a que en el 2052 el país tendrá poco más de 22.5 millones de habitantes. Pero son un cálculo, y en dos años, prácticamente al inicio del siguiente período de gobierno, debería efectuarse, sin pretextos, un nuevo censo para clarificar el rumbo con datos actualizados. Pero antes de eso, en el claroscuro de resultados de siete gobiernos en un cuarto de siglo, es necesario que la clase política deje claras sus ideas, fundamentos y finalidades.



En la batahola preelectorera actual abundan los protagonismos vacuos, los posicionamientos mercadológicos de figuras carentes de ideología, ética o coherencia de discurso y acción. Asumen tales entelequias virales que van a ganar la elección con una receta de populismo, ramplonería y ofrecimientos recalentados de anteriores bufones a quienes no les tocaba ni les tocará ser electos. Apuestan, no solo presidenciables, sino también aspirantes a alcaldías y diputaciones, que se puede comprar el voto —aun con dinero criminal— regalando baratijas, pagando influenciadores o fingiendo cercanía con todo y abrazos en mercados cantonales.



La única demostración de seriedad de cualquier partido y sus aspirantes es acordar, signar y comprometerse con una hoja de ruta nacional básica: prioridades en educación, salud, seguridad, infraestructura y competitividad. En este momento, cada quien patea por su lado, como si se tratara de elegir a la mesa que más aplauda, que más gaste en campaña y que más sandeces ofrezca.



La población de la Guatemala 2052 ya está aquí: posiblemente está en brazos, está en primaria o en busca de un empleo. Ya padeció la mediocridad gestada por oscuros pactos sindicales en la educación estatal o está viendo cómo ciertos grupúsculos que cobraron un resarcimiento hace 25 años de nuevo piden dinero y demagogos que los están apoyando. Se necesita una política nacional que se comprometa con cuidar los golpeados recursos naturales, con promover condiciones de inversión sostenible para potenciar oportunidades de trabajo, con erradicar la corrupción, que no solo ha robado dinero, sino futuros. Cualquier merolico puede ofrecer quimeras, pero de eso a las necesidades del país en prospectiva hay un gran abismo.