Editorial

Inspiración fundacional

En ese devenir hemos aportado y queremos seguir aportando en el propósito de buscar incesantemente liberar el potencial de Guatemala para las próximas generaciones.

Desde aquella primera edición de Prensa Libre que salió a las calles guatemaltecas el 20 de agosto de 1951 hasta el ejemplar, impreso o digital, que se encuentra hoy en sus manos, se han dado muchos cambios sociales, culturales y tecnológicos, pero se mantiene incólume el ideario de independencia, honradez y dignidad que nos legaron nuestros fundadores.



Los periodistas Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Pedro Julio García, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa emprendieron la fundación de este medio con muy pocos recursos pero con una consigna clara: servir a Guatemala y a los guatemaltecos “con el firme propósito de cumplir una función eficaz en el periodismo independiente y honesto del país”, según reza el primer editorial. “En este sentido es como debe entenderse el carácter independiente que proclamamos y que sostendremos a toda costa, equidistantes del gobierno y de los partidos políticos y convencidos de que esa es la única manera de responder a la confianza del público y de servir los intereses del país”.



De esa cuenta, nuestro activo más importante ha sido y sigue siendo la confianza de los lectores, hoy devenidos en audiencias multiplataforma. Esta preciada credibilidad solo puede mantenerse refrendando los valores fundacionales en cada jornada, en cada edición, en cada pieza informativa digital, televisiva o radial, pues se han multiplicado los canales a través de los cuales se transmite el acontecer nacional e internacional, pero mantenemos la unidad de ideales que nos dieron origen.



Hemos compartido camino por siete décadas y media con distintas generaciones de guatemaltecos en múltiples campos productivos, dentro y fuera del país, pero nuestra aspiración diaria sigue los pasos de aquellos visionarios periodistas: ofrecer información verídica, relevante, imparcial, oportuna y útil para la toma de decisiones. Se trata de un ciclo de valores en acción que se sigue renovando en cada jornada con la aspiración de corresponder a la expectativa de calidad y credibilidad. Al igual que la sociedad guatemalteca, seguimos evolucionando para poder seguir escribiendo con fidelidad la historia y aportando a un mejor porvenir.



Hemos pasado de las máquinas de escribir a los teclados digitales, de las linotipias a los PDF, de una pequeña foto en el primer ejemplar a una galería multimedia, de una pequeña redacción a un equipo informativo integrado por un centenar de profesionales de la comunicación, pero nuestra esencia se mantiene: periodismo. En el ejemplar de hoy se presentan los perfiles de los fundadores, una cronología de la transformación tecnológica y una inmersión en los procesos que rigen cada noticia que publicamos.



Guatemala es un país de contrastes y de extraordinarias posibilidades: ancestral y contemporánea, diversa en sus pueblos y culturas, marcada por desafíos persistentes pero, sobre todo, por la capacidad de su gente para crear, emprender, resistir y transformar. Es una nación que, pese a muchas adversidades, sigue construyendo el camino hacia un desarrollo integral. En ese devenir hemos aportado y queremos seguir aportando en el propósito de buscar incesantemente liberar el potencial de Guatemala para las próximas generaciones: porque servir al país y a los guatemaltecos sigue siendo nuestra única razón de ser.