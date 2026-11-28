EDITORIAL

Larga y lesiva debacle vial debe terminar

Ya que viene el año electoral, sería imperativo que los partidos, dirigentes y presidenciables se comprometan con una hoja de ruta vial que nos saque del atolladero.

Guatemala tiene una impresionante producción agrícola. Cultiva y procesa uno de los cafés más cotizados del mundo; genera manufacturas alimenticias, textiles e industriales de alta calidad, que se abren paso en mercados de Centro y Norteamérica; posee destinos turísticos únicos en el mundo, incluidos los muy populares como Antigua y Atitlán, pero también otros menos conocidos e igual de deslumbrantes, con enorme potencial para generar desarrollo y oportunidades, y tiene emprendedores ingeniosos. Sin embargo, en todos esos rubros hay un factor adverso, una barrera que los limita, constriñe e incluso causa pérdidas operativas a todos: la conectividad vial.

No es un lastre reciente, pero cada vez es más pesado. En esa especie de rompecabezas, con piezas perdidas y tiempo desperdiciado, se encuentra Guatemala, con una demanda ampliada de rutas y un enorme rezago en la ejecución de obras. El actual Ministerio de Comunicaciones ha tenido los presupuestos más altos de la historia, pero ha sido discontinua la adjudicación y concreción de proyectos.

Sí, se han terminado proyectos que el pasado gobierno dejó a medias, pese a jugosos pagos, a la vez que se han emprendido recapeos necesarios como el de Escuintla-Siquinalá, o en la carretera a El Salvador. Pero el gran desafío pendiente está en la obra nueva o la ampliación de rutas. Recientemente se iniciaron trabajos para llevar a cuatro carriles el tramo El Rancho-Río Hondo, que iba a ser donado y ejecutado por Taiwán, pero que el doctor Alejandro Giammattei intercambió por el hospital de Chimaltenango, en donde se produjo un fraude de equipamiento que aún sigue impune. Hace dos años se aprobó la Ley de Infraestructura Vial, en la cual estaba contemplada la Dirección de Proyectos Prioritarios (Dipp), que sigue sin funcionar.

La Dipp todavía no tiene reglamento, a pesar de que el plazo para ello venció hace mucho y, por eso, su sigla más bien podría significar Dirección Irrisoria de Proyectos Paralizados. Es imperativo que el Ministerio de Comunicaciones y la Presidencia concluyan tal reglamentación, porque ya no hay más tiempo de excusas ni dilaciones.

Hace dos décadas se trazaron megaproyectos como el Anillo Regional Interdepartamental y era el momento justo para emprender la transformación. Y vale decir que la actual debacle vial comenzó a gestarse en el período 2008-2012, cuando se detuvieron proyectos por el miope discurso de que las carreteras eran obras “para ricos”, cuando en realidad mejores caminos hacen mejor la vida para toda la población. En 2012-2015 apareció el nefando fraude Odebrecht, que ofreció una cosa y después le subió el precio en componenda con un ministro deleznable con “d” de delincuente. En el siguiente cuatrienio apareció otro igual o peor que legó el bochornoso y también impune libramiento de Chimaltenango.

Se llega así al 2020, en el cual se emprendió el truco de pagar primero y dejar las obras a medias, en detrimento de todos los sectores productivos, que ven limitada la competitividad regional. Así que, en esas rutas de la desvergüenza, la desfachatez y el saqueo de fondos públicos, la ciudadanía guatemalteca ha sido asaltada —literal y metafóricamente a la vez— en sucesivos períodos, por lo cual solo queda exigir al actual que acelere la ejecución de proyectos y el reglamento mencionado. Ya que viene el año electoral, sería imperativo que los partidos, dirigentes y presidenciables se comprometan con una hoja de ruta vial que nos saque del atolladero. De no hacerlo, todo lo que digan en mítines es palabrería de nuevos estafadores.