EDITORIAL

Lesiva chambonería presupuestaria

¿Con qué cara van a salir ahora a ofrecer mejor educación, salud, desarrollo o carreteras, si sus bancadas solo quitaron a lo tosco?

La ciudadanía debe pasar lista de los diputados y partidos que, a pesar de las dramatizadas rasgaduras de vestiduras farisaicas, terminaron votando a favor de discutir un dictamen de presupuesto elaborado a la carrera y en sesión virtual para evitar los cuestionamientos de la prensa a la sala de trabajo de Finanzas, cuyo presidente carece de aptitudes y hasta de un título universitario como para abordar con pericia tal análisis. Dicha comisión retrasó cuanto pudo tal discusión, para que en el pleno se jugara el sainete ensayado el lunes, por el bloque de jefes, cuando no se incluyó la discusión del plan de gasto en el orden del día.

Sí, le redujeron Q20 mil millones al monto propuesto por el anteproyecto, pero ello se hizo sin ningún cuidado estratégico ni consideraciones técnicas. La evidente falta de idoneidad —y sí abundante carpanta electorera— se notó en el desproporcionado, absurdo y sospechoso monto asignado a los Codedes (consejos departamentales de desarrollo): Q7 mil 48 millones, a pesar de las graves deficiencias, retrasos y oscuridades en la ejecución de fondos en este año y en los dos anteriores.

Es evidente que tanto la comisión trasquiladora como los 113 diputados que votaron febrilmente por discutir tal gasto ya perdieron toda vergüenza y no les importan los cuestionamientos racionales, técnicos, políticos, institucionales; solo pueden ver la zanahoria clientelar que va colgando adelante, amarrada a una vara. Allí se rompen los falsos argumentos de supuesta fiscalización y los furibundos discursos de crítica al oficialismo, pues se juntan —como dice el popular dicho— el sebo con la manteca en un amasijo de conveniencias, intereses, opacidades, ambiciones y hasta campañas para usar la obra pública como moneda de cambio y no como servicio.

El proyecto de presupuesto, tal como estaba planteado, adolecía de un exagerado endeudamiento que no necesariamente iba para inversión en infraestructura productiva. Sí, hay proyectos, como la ampliación de Puerto Quetzal o la construcción vial, que en efecto deben ser financiados para tener alguna perspectiva de competitividad futura, pero también había créditos destinados a pago de burocracia y funcionamiento. Por eso no bastaba con reducir Q20 millardos en una sesión en línea, había que reestructurar rubros, trasladar fondos, encontrar un balance más inteligente. Se supone que la plenaria es para discutir tales contradicciones, pero por desgracia los antecedentes son malos, por no decir desastrosos.

Los fondos que la comisión recortó a áreas fundamentales como Educación, Salud, Desarrollo o Comunicaciones, atienden precisamente esas áreas en las cuales ya se desgañitan presidenciables en plena campaña anticipada. ¿Con qué cara van a salir ahora a ofrecer mejor educación, salud, desarrollo o carreteras, si sus bancadas solo quitaron a lo tosco? Seguramente intentarán vender la idea de que los Codedes suplirán tales renglones, pero ello solo demostrará más populismo tóxico.

No queda de más mencionar otro reciente recorte a los ingresos del Estado, dispuesto por esos mismos diputados que se volvieron a aprobar su autoaumento ilícito. Sin medir efectividad alguna, extendieron la suspensión del impuesto a los combustibles y el pago de IVA, con lo cual suman ya unos Q10 mil millones de tributos no percibidos. En ese decreto habría que ver si se incurrió en una ilegalidad, al aprobar una reducción impositiva para el ciclo fiscal siguiente. Pero eso poco les importa a los merolicos del dispendio y la opacidad, cuyos nombres mañana estarán en una papeleta.