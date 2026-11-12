EDITORIAL

Limpiar ruta de inversión desde EE. UU. es vital

Partidos políticos y aspirantes serios deberían estar hablando ya de una agenda fundamental de consenso.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Guatemala. Tal importancia se refleja en la firma, el 30 de enero de 2026, del Acuerdo de Comercio Recíproco, que brinda nuevas posibilidades pero también pone en relieve desafíos pendientes, algunos largamente relegados y otros burdamente ignorados por gobiernos previos y la miopía partidocrática que se sigue persiguiendo la cola en lugar de asumir su responsabilidad histórica, colectiva, política, ética y estratégica.

Guatemala posee condiciones de estabilidad macroeconómica, cercanía, ubicación geoestratégica y riqueza de talento humano que pueden favorecer la llegada de inversiones. Sin embargo, todavía pesan demasiado las deficiencias en infraestructura —vial, portuaria y aeroportuaria—, así como las rémoras de debilidad institucional y valladares tramitológicos, incluyendo aquellos que siguen varados en el papel del siglo pasado.

El desafío, por tanto, no es solamente económico: requiere una agenda nacional sostenida de desarrollo humano, de infraestructura y transformación tecnológica en diversas funciones del Estado, como bien se ha señalado, repetidamente, en los foros organizados en Washington D. C. por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Atlantic Council. En efecto, el país ha mejorado su calificación crediticia, pero eso no basta si las empresas, locales o extranjeras, tienen dificultades para movilizar eficientemente personas, insumos, mercancías, energía y servicios. La corrupción gubernamental, la intromisión interesada de contratistas en política y los contratos con dedicatoria han causado un rezago en el desarrollo vial: basta ver fiascos como la remodelación de la CA-2, el libramiento de Chimaltenango o la ruta entre esta cabecera, Jilotepeque y Tecpán, entre otras.

Hay algunas luces, como el acuerdo de 30 años para ampliar la capacidad de Puerto Quetzal con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. Pero un puerto eficiente necesita conexiones adecuadas para lograr alta competitividad logística. El diálogo de distintos sectores con el encargado de Negocios Jorgan Andrews ha sido asertivo y proactivo, pero, sin duda alguna, la llegada del nuevo embajador Pedro Cabrera, cuya nominación se conoció ayer, será un eslabón esencial para el avance.

La piedra angular de esta agenda es hacer crecer el potencial de las personas, de forma más descentralizada, incluyente y meritocrática. Esto significa invertir en educación, salud, nutrición infantil, formación técnica, capacitación laboral y acceso a tecnología. La posibilidad de atraer empresas y participar en cadenas internacionales de producción depende también de contar con trabajadores preparados, comunidades con servicios básicos, incluyendo la conectividad, y una población capaz de adaptarse a nuevas actividades económicas. Así también está, no menos importante, la seguridad pública, que se ve amenazada por la impunidad de grupos criminales y mafias de trasiego.

Por eso es patético escuchar ofrecimientos vacuos de precandidatos a cargos públicos que repiten viejas sandeces y no parecen tener la capacidad de siquiera entender las grandes necesidades del país para avanzar a una mayor competitividad productiva. Partidos políticos y aspirantes serios deberían estar hablando ya de una agenda fundamental de consenso, para impulsar un plan sostenido de construcción de nación. Finalmente, cabe valorar el trabajo de millones de compatriotas radicados en EE. UU, cuyas remesas apuntalan la economía nacional, pero que no son un recurso sostenible a largo plazo, pues su mismo éxodo surgió por falta de oportunidades.