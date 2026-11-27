EDITORIAL

No son cifras: son hijas, madres, hermanas…

La justicia pronta es un derecho de las ciudadanas y no puede depender del ruido mediático que alcance un caso.

Existen razones de sobra para lamentar el incremento de muertes violentas de mujeres en Guatemala. Pero lamentarse no arregla nada, como tampoco bastan los discursos burocráticos o cualquier declaración de solidaridad de políticas o funcionarias que han malutilizado la Ley contra el Femicidio para amordazar a periodistas críticos, quitando con ello oportunidad de atención a verdaderas víctimas. La dantesca realidad está allí. En promedio, este año dos mujeres han sido asesinadas cada día en Guatemala, según cifras del Ministerio Público, y la única forma de reducir esa tendencia es que las denuncias de las víctimas de agresión sean atendidas, que las investigaciones avancen con resultados y que los procesos judiciales no se conviertan en una carrera paralela de conectes, influencias y cohechos para evadir la ley.

Volvió a marcar el calendario un 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y arrancó un nuevo ciclo que no debería cerrarse de nuevo al alza. Guatemala arrastra una deuda con la justicia. La brecha de impunidad se amplió debido a nefastas políticas de desestimación de denuncias, tal como se implementó en los pasados ocho años del MP. En el afán de mostrar “casos concluidos”, muchos fueron archivados sin mayor averiguación. Pero la justicia no puede limitarse a recibir denuncias y abrir expedientes inertes.

Se necesita actuar con diligencia, investigar sin prejuicios, proteger la dignidad de las víctimas y rendir cuentas. Este adeudo no solo es a nivel de Fiscalía, sino también de juzgados, en donde varios casos se entrampan gracias a jueces torcidos. El asesinato de Melisa Palacios, cometido en julio del 2021, es un ejemplo doloroso de lo que significa para una familia vivir durante años pendiente de un proceso judicial.

Este caso ha estado marcado por controversias procesales, unilaterales cambios de delito favorables a los acusados y litigios maliciosos sin sanción. En este momento está detenido, pero no es el único, ni el peor. Este 2026 se cumplieron 15 años de la desaparición de Cristina Siekavizza, sin que se hallen sus restos: otra historia de trabas judiciales y tráficos de influencias.

Que quede claro que la respuesta estatal no comienza ni termina en los tribunales. Se inicia con la capacidad de prevenir, proteger y atender a las mujeres que denuncian violencia antes de que sea demasiado tarde. Por ello, son claves las entidades, protocolos e instalaciones para ayudar a quienes sufren agresiones físicas, verbales, psicológicas o sexuales que por fin se atreven a romper el ciclo y buscan ayuda. Por eso es tan abyecto cuando funcionarias y figuras políticas malversan la ley para rehuir la cuentadancia de sus decisiones, nexos o acciones en cargos. Sin embargo, a veces la desprotección a las mujeres viene del mismo Congreso, que tácitamente legisla en su contra: por ejemplo, el desfinanciamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, que cumplen una función fundamental al proporcionar protección, atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento a víctimas.

Por otro lado, la justicia pronta es un derecho de las ciudadanas y no puede depender del ruido mediático que alcance un caso, de la capacidad económica de una familia para sostener un proceso o de la influencia de quienes están involucrados. Más de 600 mujeres han sido ultimadas en el año. No son una estadística: son madres, hijas, hermanas, nietas, sobrinas… Son huérfanos que crecen con un vacío en el alma, familias rotas por siempre.