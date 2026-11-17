Editorial

Oneroso clientelismo con dinero ajeno

Disponer irresponsablemente de Q18 mil millones para repetir pagos que ya se hicieron en el pasado es un abuso que se paga en las urnas.

Tosca, burda y desconsiderada es la pretensión de ciertos diputados y bancadas que buscan comprar votos con dinero de la ciudadanía: quieren conseguir clientela electoral que atraen con verborragias patrióticas, pero en el fondo solo se trata de una propuesta abusiva, convenenciera y desleal para hacerse propaganda con recursos públicos. Desde hace varios meses se viene urdiendo un plan que busca comprometer hasta Q18 mil millones para efectuar una nueva secuencia de pagos a supuestos exmilitares y expatrulleros, muchos de los cuales no aparecen en nóminas del Ministerio de la Defensa.



No es la primera vez que estos grupos, azuzados por autonombrados líderes locales que muy probablemente también obtendrán su tajada, demandan esta clase de compensación. Todavía es posible recordar, hace 23 años, cuando expatrulleros civiles bloquearon el acceso al aeropuerto Mundo Maya y amenazaron con paralizar al país si no se les otorgaba un pago por el mismo concepto que ahora se reclama.



El conflicto armado interno cumplirá en un mes 30 años de haber finalizado oficialmente, sin contar el cese al fuego que ocurrió mucho antes. Demasiado onerosa resultó la confrontación de 36 años, con destrucción de infraestructura, gasto militar, pérdida de vidas e inteligencias. Pero, sin duda, lo más abyecto es ver a diputados y bancadas tratar de aprovecharse, a hurtadillas, de la economía guatemalteca. Aunque ciertos legisladores han salido a la calle para ofrecer lo que no es suyo a los beligerantes piqueteros, no se atreven a decirlo en voz alta y menos aún en nombre de sus bancadas, porque saben que tal abuso sería un verdadero mentís para los discursos de sus presidenciables durante la campaña del 2027.



De por sí existen diputados y bancadas que cargan con el estigma de haber impulsado, aprobado y vuelto a aprobar el autoaumento salarial. También pesan sobre congresistas y partidos ciertos nombramientos de cortes que hoy están en la picota. Aun así, buscan introducir y avalar onerosos bolsones de gasto en el presupuesto del 2027, incluyendo traslados de personal temporal a plazas permanentes, sin evaluación de méritos ni cálculo de costo a largo plazo. De hecho, tales adiciones al gasto público forman parte de acuerdos bajo la mesa para pasar el proyecto del Ejecutivo, ya de por sí abultado y deficitario.



Pero deben tener muy claro todos esos grupos con logo que la ciudadanía está atenta a sus acciones y omisiones. Ya suman demasiadas las contradicciones, y los fariseísmos no alcanzan para cubrir las desfachateces. Disponer irresponsablemente de Q18 mil millones para repetir pagos que ya se hicieron en el pasado es un abuso que se paga en las urnas. Echar mano discrecionalmente de los recursos públicos que tanta falta hacen para cubrir necesidades de salud, educación, nutrición, infraestructura y otros órdenes del desarrollo es una afrenta contra los electores, que sobrepasan a cualquier horda beligerante.



Es necesario que los dirigentes de estas bancadas y organizaciones caigan en la cuenta de que hace dos décadas fracasó esa metodología y esta vez puede arrastrarlos al campo de los partidos extintos; primero, porque la ciudadanía votante ha aumentado en número desde 2003 y porque más de la mitad tiene menos de 40, una generación de ciudadanos que están hastiados de la polarización que impide el avance económico, social y político del país. A menos de dos semanas para el fin del plazo para aprobar el presupuesto del 2027, meter la mano en la gaveta de las consecuencias les puede salir caro.