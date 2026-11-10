EDITORIAL

Politiquería engulle presupuestos

Hay componendas miopes que solo esperan la ocasión de dar otra dentellada a los recursos aportados por la ciudadanía productiva.

La politiquería, el clientelismo y hasta la gazuza de la mediocridad con ínfulas se abalanzan cada año y cada vez con más ansias, sobre el Presupuesto nacional. En cada ciclo se afanan por tratar de urdir cada vez más gavetas de discrecionalidad, por tender más telones de opacidad y, en el año electoral, comprar más voluntades al mejor postor. Ha sido una paulatina pero inexorable descomposición de lo que otrora fuera una discusión técnica, responsable, estratégica. Al monto propuesto por el Ejecutivo, las bancadas —cada vez más descompuestas y yuxtapuestas por el transfuguismo electorero— le suman cuánto les conviene. Este año, Finanzas propuso un escandaloso monto de Q191 mil millones —Q47 mil millones al crédito— y no es aventurado suponer que la necedad llegue a rozar los Q200 mil millones.

La actual legislatura ya carga con el nefasto precedente de arrastrar los vueltos sin ejecutar de los Consejos Departamentales de Desarrollo, configurando así un bolsón que fue de Q7 mil millones en 2025, pasó a Q12 mil millones en 2026 y podría superar los Q15 mil millones en 2027, pese a que la ejecución no pasa del 30% a causa de las mismas deficiencias de planificación, amaños de asignación o pugnas entre alcaldes y diputados distritales. Pero no terminan allí las jugarretas lesivas.

Hay componendas miopes que solo esperan la ocasión de dar otra dentellada a los recursos aportados por la ciudadanía productiva. Por ejemplo, la semana pasada, diputados del anterior oficialismo —con el cual cierto dirigente magisterial pendenciero sí se llevó de perlas, porque nunca le regatearon su pacto colectivo— acudieron solícitamente a recibir una petición del sindicato, supuestamente respaldada por más de un millón de firmas de padres de familia de estudiantes.

Demandan un aumento al monto de refacción escolar diaria para estudiantes del sector público, que pasaría de Q6 diarios por alumno a Q25. Habría que ver si la Corte de Constitucionalidad también se interesa en exigir un sistema de verificación de tales listados, así como hizo recientemente con otra petición sometida al Congreso, pues a través de las mismos se intenta forzar un egreso público que superaría los Q14 mil millones anuales, que consumirían la mitad del presupuesto del Mineduc.

En otro escenario del mismo sainete, sindicalistas magisteriales demandan el traslado de miles de empleados 029 a renglones permanentes, con el consiguiente incremento en egresos salariales, incluidos bonos y pasivos laborales, como si el Presupuesto fuera infinito. Invocan derechos democráticos, pero en sus consignas y pancartas abundan símbolos totalitarios. Como mínimo también deberían exigir evaluaciones de desempeño y capacidades de sus patrocinados. No faltan congresistas demagogos que les quieren pagar la cumbia con dinero ajeno.

Y algo similar ocurre con el reclamo recurrente de supuestos exmilitares que exigen un resarcimiento. Ya hace más de dos décadas que se vienen efectuando estos cobros de servicios a la Patria, que a estas alturas más parecen servirse de ella. Y es que el actuar de los propios diputados es simplemente contradictorio: dicen ser fiscalizadores del gasto público, pero se despacharon hace dos años un autoaumento abusivo e ilícito; la semana recién pasada, durante la “discusión” del presupuesto del Legislativo refrendaron aquel dispendio, al cual se suman pagos de dietas por comisiones de magros resultados. Seguramente están muy seguros en cambiar de cartón electorero para ser reelegidos, pero como dice el dicho: “Del plato a la boca se cae la sopa”.