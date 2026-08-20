EDITORIAL

Setenta y cinco años de amor, servicio y fidelidad a Guatemala

Lo que comenzó con cinco mil ejemplares es una comunidad sin fronteras con millones de usuarios.

Aquella mañana del lunes 20 de agosto de 1951 sonaban con fruición los teclados de máquinas de escribir en una casa de la 3a. avenida, zona 1, cerca de la 5a. calle: era el latido del nacimiento de un nuevo periódico en Guatemala. Cinco periodistas se lanzaban a concretar un gran ideal de servicio: “Nos interesa Guatemala y el destino de los guatemaltecos” fue su declaración inicial para emprender una ruta de servicio.

Han transcurrido 75 años y en Prensa Libre seguimos a diario el lema trazado por nuestros fundadores: “Un periodismo independiente, honrado y digno”. A inicios de aquel año, el periódico Nuestro Diario —fundado en 1924 por el maestro del periodismo Federico Hernández de León— cambió de dueños y los nuevos propietarios querían imponer a la redacción una línea afín al oficialismo. El director, Pedro Julio García Manzo, se opuso y fue despedido. Solidarios con él, los reporteros Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa y Álvaro Contreras Vélez presentaron su renuncia también. A ellos se sumó el columnista y empresario Isidoro Zarco Alfasa. Después de algunas conversaciones y reuniones en sus casas, unieron esfuerzos y recursos para fundar Prensa Libre.

Los comienzos fueron modestos, pero con mucha fe y grandes esperanzas. Aquella pequeña redacción y aquella prensa plana donde se imprimieron los primeros cinco mil ejemplares pertenecen a un mundo muy distinto del actual. Guatemala ha cambiado, y también lo ha hecho la forma de transmitir noticias, pero no nuestros principios ni nuestro respeto a las personas más importantes y que dan sentido a nuestro trabajo: los guatemaltecos, a quienes nos debemos. Prensa Libre ha acompañado el caminar de la Nación durante tres cuartos de siglo, hemos sido testigos y cronistas de acontecimientos decisivos, épocas de incertidumbre, circunstancias adversas, pero también de momentos de júbilo y transformación positiva.

La innovación ha formado parte de nuestra perspectiva de servicio; primero, a través de sucesivos cambios en maquinaria de impresión, diseño digital y productos editoriales especializados; fuimos el primer medio guatemalteco en lanzar una edición electrónica en 1996 y seguimos siendo la referencia informativa de Guatemala, con más de cinco millones de visitas diarias a nuestros contenidos. Video, audio, redes sociales, televisión y radio forman parte de nuestro afán por servir de la mejor forma posible a los ciudadanos, a usted, que nos honra con su lectura.

Aquel periódico de tamaño estándar —más grande que el actual, tabloide— es hoy una compañía multiplataforma con 75 años de trayectoria que combina periodismo, tecnología y valores. Los ideales de nuestros fundadores están imbatibles. La defensa de las libertades democráticas ha sido constante y también ha tenido un costo. Esta casa enfrentó días aciagos, como el asesinato de Isidoro Zarco, en 1970, y los secuestros de Álvaro Contreras Vélez, en 1982, y de Pedro Julio García, en 1983. “No nos amedrentaremos”, dice el primer editorial, que preveía adversidades, pero nunca claudicar.

Detrás de cada edición, sitio web, fotografía, titular, transmisión, video, noticia digital o impresa está el trabajo de generaciones de periodistas, fotógrafos, diseñadores, impresores, voceadores, técnicos, camarógrafos, editores, accionistas. Lo que comenzó con cinco mil ejemplares es una comunidad sin fronteras con millones de usuarios. Avanzamos desde aquellos primeros teclazos hasta un ecosistema informativo en permanente evolución para brindar información confiable, veraz, útil. Han cambiado las herramientas, la velocidad, los formatos, pero sigue latiendo en el corazón de nuestra redacción el amor a Guatemala y el compromiso con la defensa del Estado de derecho y los principios democráticos, que son los pilares del desarrollo integral tan anhelado.