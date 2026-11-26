EDITORIAL

Un bodrio a la medida del hambre electorera

El incremento de deuda pública sigue alto —Q30 mil millones en bonos— y no hubo visos de efectuar o exigir una criba del personal burocrático.

Hay que leer y recordar los nombres de los 117 diputados que aprobaron el esperpéntico presupuesto de 2027 y los partidos —ya sea con bancada o trasegadores de tránsfugas— cuyos dirigentes respaldan tal bodrio. Porque, tal como acotó el Salvador hace dos milenios, “no hay árbol bueno que dé fruto malo ni árbol malo que dé fruto bueno… por sus frutos se conoce el árbol”. Ciertamente, la propuesta del Ejecutivo también era desproporcionada, pero justo para eso se supone que existe el trabajo del Congreso. Claro, siempre y cuando la revisión esté a cargo de personas con la formación académica y técnica adecuada.

La reducción de casi Q20 mil millones respecto del proyecto presentado se vio inicialmente como una señal favorable para la disciplina fiscal. Pero reducir un monto es solo una parte del trabajo y no significa necesariamente mejorar la calidad del gasto. Y en eso radica el fruto engusanado que avaló el Congreso, porque se recortaron recursos a la inversión en infraestructura, a la educación y a la salud, mientras que se engordaron las asignaciones a los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes), pese a sus obvios retrasos de ejecución y amplios márgenes de discrecionalidad.

En otras palabras, el gasto se aprobó al gusto de la carcoma politiquera preelectoral que pulula en comisiones, bancadas y sesiones plenarias. Los Codedes se han convertido en una especie de caja chica de la cual alcaldes, diputados distritales y sus allegados tienen influencia sobre obras, adjudicaciones y contratistas beneficiados. Allí se destapa la farsa. ¿Para qué aprobaron una ley de infraestructura si no le asignan recursos suficientes? Y ahora queda claro por qué bullía con tanta insistencia el interés de una nueva “ley de contrataciones” con amañada urgencia.

Ciertamente, el Ejecutivo también tiene parte de culpa en este aquelarre, por la baja ejecución en obra vial y porque desde la discusión del presupuesto 2025 viene tolerando tácitamente el arrastre de fondos no ejecutados de Codedes como una concesión subrepticia para obtener otras aprobaciones. Valga decir que este chantaje opositor se parece mucho al que cometía en la década 1990 la llamada “trinca infernal”, alianza legislativa de tres partidos cuyos integrantes más adelante llegarían a ser llamados “los depurables”.

El problema no es que los departamentos reciban recursos para atender sus necesidades. El problema es el mecanismo, la falta de evaluación de resultados y la ausencia de garantías suficientes para impedir que la inversión pública termine convertida en una red de favores. La politiquería es habladora, pero sorda, miope y torpe; por ende, supone erradamente que puede engañar a la ciudadanía con mediocridades disfrazadas. Queda claro que el bolsón codedero es un pacto para amarrar votos, sin importar la calidad de las obras y menos aún la probidad.

Guatemala necesita caminos, puentes, hospitales y escuelas, pero esas obras deben responder a una planificación pública y no a la conveniencia de quienes piensan reelegirse y que irán a presumir, en mítines, junto a sus presidenciables y alcaldables, de haber puesto recursos al alcance de la comunidad —pero también de sus financistas y de sus campañas—. Además, el incremento de deuda pública sigue alto —Q30 mil millones en bonos— y no hubo visos de efectuar o exigir una criba del personal burocrático. La revisión de montos presupuestarios —incluyendo el del mismo Congreso— debió ser minuciosa y comedida, pero fue tosca y convenenciera. El fruto está a la vista y no es bueno. Entonces, ¿qué tocará hacer con esos árboles?