Editorial

Una “urgencia” que más parece prisa por saquear

Si ya hay casos de corrupción a través de la fragmentación mañosa de costos, un monto mayor solo ampliaría la gazuza.

La décima legislatura ya ha traicionado antes a la ciudadanía. La más abyecta de esas afrentas es el vil, ilícito y abusivo autoaumento salarial, los transfuguismos de facto y el aval a presupuestos cada vez más desfinanciados en el afán de recibir su cuota de beneficios clientelares. Una de las evidencias de tales amaños son los sucesivos y percudidos bolsones de arrastre de gastos en Codedes —cuya ejecución no pasa de 25%— y que al no ser ejecutados deberían regresar, por ley, al fondo común. Partidos y caudillismos callan ante tales aprovechamientos.



Por eso es muy sospechosa la porfía por tratar de pasar de “urgencia nacional” una nueva ley de contrataciones, para sustituir la actual. Sí, es una “urgencia” largamente relegada, pero en el actual estado de cosas parece una moneda de cambio, de un oficialismo débil para lograr la aprobación del plan de gastos del 2027 en un Congreso plagado de voracidades preelectoreras.



Ante ello es insoslayable el pronunciamiento conjunto de siete entidades de investigación, cuyas posturas no siempre confluyen, pero que en este caso advierten al unísono de los riesgos de avalar la actual iniciativa que deja amplios espacios a la opacidad. No están rechazando la modernización del sistema de contrataciones del Estado; de hecho, desde hace años han resaltado esta necesidad: lo que reprueban es la opaca urgencia por aprobar la iniciativa 6688. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Fundación 2020, la Fundación Libertad y Desarrollo y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que alguna vez fue dirigido por el actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, solicitan una discusión técnica y pública.



La lista de riesgos enumerados por los centros de análisis es lo suficientemente elocuente como para demandar cordura al Congreso, a las bancadas, a los partidos a los cuales pertenecen los diputados e incluso a los dirigentes de tales organizaciones, porque, de aprobarse el bodrio actual, deben correr con el costo político y electoral en el 2027. Uno de los problemas es un viejo intento de alcaldes incapaces de planificar: incrementar los montos para hacer compras sin licitación, cuyo límite actual es de Q90 mil. Si ya hay casos de corrupción a través de la fragmentación mañosa de costos, un monto mayor solo ampliaría la gazuza.



También se pretende legalizar declaratorias de “emergencia” que permitan elegir proveedores a dedo sin comparar precios ni solicitar otras cotizaciones, aunque existan condiciones para hacerlo. Además, se contempla en la iniciativa la posibilidad de ampliar hasta un 40% extra de contratos de obra pública, lo cual alentaría incumplimientos y sobrecostos extemporáneos al estilo Odebrecht. Las ambigüedades de la iniciativa también podrían usarse para contratación discrecional de “servicios profesionales y técnicos” sin la debida evaluación de idoneidad. Léase, más riesgo de plazas por cuello.



La iniciativa ha tenido varias versiones, y debido a la pretendida modalidad de aprobación, no queda claro cuál de todas se aprobará, pero conociendo el dudoso talante ético de muchos diputados, es difícil creer que se priorice la transparencia. Por esa razón, los tanques analíticos mencionados, a los cuales se ha sumado el sector empresarial organizado, piden que se ponga en pausa y se discuta seriamente. De proseguir el despropósito, la única “urgencia” que quedará en evidencia es una perversa prisa por saquear el erario y defraudar a la ciudadanía.