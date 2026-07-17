Editorial

Voto de confianza que genera oportunidades

Empresas que ya operan en el país decidieron no retirar sus ganancias, sino volver a ponerlas en movimiento aquí mismo.

A menudo se afirma que en economía e inversión la percepción resulta ser un factor crucial que, por supuesto, se respalda con datos. Ningún inversionista pone recursos en un país donde percibe alto riesgo, y menos aún reinvertirá los réditos obtenidos. Por eso es una buena noticia para Guatemala el aumento de 6-8% de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026. El monto concreto es de US$529.7 millones, distribuidos en varios sectores productivos, en los cuales ya están creando oportunidades de empleos, directos e indirectos. Las cifras hablan de un voto de confianza que necesita mantenerse a través de la solidificación de la certeza jurídica, la modernización de la tramitología y hasta del avance en normas como la actualización de la Ley Antilavado.



Y es que este tipo de inversiones representa movimientos estratégicos de compañías que valoran la posición geoestratégica de Guatemala, el talento humano y las oportunidades de mejora en infraestructura vial y portuaria. Sí, existen desafíos pendientes y proyectos a mediano plazo, pero pesa más la prospectiva pragmática: eso explica cómo esos recursos llegan en forma de plantas industriales, apertura de oficinas y crecimiento de operaciones, lo cual implica contrataciones de personal que, a la vez, llevarán al surgimiento o fortalecimiento de empleos indirectos en servicios complementarios y provisión de materias primas.



El crecimiento en inversión resulta relevante, al coincidir con un crecimiento económico nacional de 4.5% durante el mismo período, superior al registrado un año antes: una señal de dinamismo y también una muestra del enorme potencial de Guatemala y los guatemaltecos para construir futuro.



Un dato clave lo proporcionó el presidente del Banco de Guatemala al destacar que una parte del crecimiento de inversión proviene de la reinversión de utilidades; es decir, empresas que ya operan en el país decidieron no retirar sus ganancias, sino volver a ponerlas en movimiento aquí mismo. En términos empresariales, esa es una de las formas más sólidas de refrendar certeza.



Cabe anotar cómo las actividades financieras, los seguros, el comercio, las comunicaciones y la manufactura concentran la mayor parte del capital recibido. Es decir, la competitividad guatemalteca está moviéndose hacia sectores de mayor valor agregado, que requieren más información, conocimiento y especialización: una puerta que puede permitir el ingreso de más talento joven al mercado laboral, siempre y cuando reúna las capacidades tecnológicas y habilidades blandas que el sistema educativo local —escolar y universitario— debe formar. Estados Unidos sigue siendo el principal origen socioestratégico en inversión. En ese sentido, el fortalecimiento de cadenas de suministro de bienes y servicios hacia la superpotencia sigue siendo una tendencia favorable a Guatemala. También es necesario valorar la confianza de empresas de Centroamérica que tienden puentes productivos con nuestro país, y son esas acciones las que generan cada vez más competitividad.



Finalmente, no se puede dejar de mencionar a ciertos grupos que intentan socavar inversiones, sobre todo en el área energética, mediante discursos populistas polarizantes. Tales saboteadores, entre quienes se cuentan incluso alcaldes, se empecinan en fomentar la pobreza porque les funciona perversamente para sus discursos confrontativos. Sin embargo, a la luz de los resultados, brillan más las oportunidades creadas por la confianza económica.