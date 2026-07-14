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1789: la democracia, un camino complejo, pero indispensable

1789 nos enseña que la democracia es un camino complejo, pero indispensable

El 14 de julio recuerda que la libertad, la igualdad y la fraternidad siguen siendo pilares de las democracias contemporáneas. Frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre, Francia y Guatemala reafirman su compromiso con el Estado de derecho, el multilateralismo y la cooperación entre los pueblos, una responsabilidad compartida hacia las generaciones futuras.

La libertad, al igual que la igualdad y la fraternidad, es indivisible. Son la esencia misma, independientemente del sistema político, del ideal democrático. Antes de la revolución, pensadores como Montesquieu y Condorcet habían reflexionado sobre este avance de la democracia en las sociedades de la época, o sobre cómo mantener un equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta cuestión sigue siendo de actualidad en nuestras democracias. La originalidad de la Revolución Francesa de 1789-1790 reside en su llamado al pueblo, ofreciendo una visión de libertad institucional y determinación colectiva.

Sin embargo, en el mundo contemporáneo que nos rodea, nada está realmente garantizado. Necesitamos países como Francia y Guatemala, y sus aliados, para defender los principios democráticos que a menudo se lograron a través del sacrificio y la sangre de aquellos que lucharon por la libertad. El Estado democrático se construye día a día gracias a la colaboración entre los responsables políticos y los ciudadanos. Lo que se está construyendo en Guatemala desde 2024 demuestra que ese camino es posible. Es posible lograr avances para cada ciudadano en materia de salud, educación y muchos otros ámbitos.

Francia y Guatemala también se mantienen unidas para defender el multilateralismo, cuyo contenido, por supuesto, puede ser reformado, pero que actualmente representa la única base creíble y aceptable para cada país y pueblo que son miembros de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. La participación de Guatemala en siete operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo es un ejemplo notable de este compromiso con la paz y la estabilidad.

Lo que es cierto en el ámbito político y diplomático también lo es en el ámbito de las relaciones económicas y financieras internacionales, donde muchos de nuestros países trabajan para promover un orden más justo y equitativo, uno que pueda traer felicidad a la gente, que es la característica de un buen gobierno. Por lo tanto, en medio de la agitación de los acontecimientos y las incertidumbres de la historia, cada uno de nosotros tiene el poder de moldear nuestro propio destino y de defender los valores que nutren y fortalecen a los hombres y mujeres de este mundo.

Un simple viajero por el mundo se convierte en un viajero del mundo.

Miguel Ángel Asturias, un puente entre Francia y Guatemala

También necesitamos – y este es uno de los grandes logros de la Revolución Francesa – hombres y mujeres que puedan servir de puentes vivos entre las civilizaciones y encarnar el diálogo entre culturas. ¿Cómo no pensar, en este día, en Miguel Ángel Asturias, que vivió, trabajó y amó a Francia? Fue un maravilloso transmisor, en París, de la inmensa cultura guatemalteca, de sus raíces mayas, de sus novelas, de su poesía y de su teatro, que alcanzaron su apogeo en los siglos XIX y XX.

Asturias encarnó, de una cierta manera, los valores ilustrados de la Revolución Francesa: el universalismo, que hace que un genio pueda crear e incorporar en su obra lo más brillante de cada cultura con la que entra en contacto. Allí, un simple viajero por el mundo se convierte en un viajero del mundo. En este sentido, más de doscientos años después, una revolución y quienes la encarnaron obtienen eternamente su dignidad.

Lo que los demócratas están haciendo hoy es allanar el camino para las generaciones del mañana. ¿Qué dirían nuestros nietos y bisnietos si les explicáramos que no hemos sabido luchar por defender los valores democráticos de libertad, libertad de prensa, libertad de movimiento y libertad de expresión, entre otras libertades que hemos conseguido a lo largo de la historia?