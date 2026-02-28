Pluma invitada

América Latina y el Caribe avanza erradicando el hambre. Un desafío que no admite pausas

Juntos podemos trabajar para desarrollar políticas y programas adecuados.

Erradicar el hambre es un imperativo ético y una condición esencial para el desarrollo de los países. Por eso, cada avance en su reducción no es solo una cifra alentadora, es una señal de que, con compromiso político y políticas públicas adecuadas, es posible transformar realidades y mejorar vidas.

Debemos seguir uniendo esfuerzos y trabajando porque todavía más de 33 millones de personas en la región aún padecen hambre.

Los datos más recientes del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025 de la FAO, junto a otras agencias de Naciones Unidas, confirman que la subalimentación disminuyó por cuarto año consecutivo. En 2024, afectó al 5,1 % de la población, por debajo del 6,1 % registrado en 2020.

Este avance merece ser reconocido, no solo por su impacto en la vida de las personas que dejan de sufrir hambre, sino porque pone de manifiesto que las decisiones de política públicas adoptadas por los países generan transformaciones reales.

Sin embargo, debemos seguir uniendo esfuerzos y trabajando porque todavía más de 33 millones de personas en la región aún padecen hambre. 167 millones enfrentan inseguridad alimentaria,181 millones no pueden costear una dieta saludable y 141 millones de adultos padecen obesidad.

Estas cifras reflejan una paradoja persistente de doble carga de la malnutrición en todos nuestros países: convivimos con el hambre y con el sobrepeso. Además, el acceso a una dieta saludable sigue siendo limitado por su alto costo que asciende a 5,16 dólares PPA (ajustado a la paridad de poder adquisitivo del país) por persona al día, el más alto del mundo.

El alto costo de una dieta saludable es una de las causas de inseguridad alimentaria y malnutrición. A ello se le suman problemas económicos, el limitado acceso a alimentos frescos y saludables y las consecuencias de los eventos climáticos extremos.

El hambre refleja y profundiza la pobreza y desigualdad. No es justo que el acceso a los alimentos o de las dietas saludables sea un privilegio para unos.

La próxima 39.ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (LARC39) representa una oportunidad para el diálogo y la toma de decisiones.

Esto implica fortalecer la agricultura familiar y los sistemas productivos sostenibles para erradicar el hambre y la pobreza y disminuir las desigualdades; aumentar cobertura y mejorar los programas de alimentación escolar.

Por otra parte, es importante fortalecer y modernizar los sistemas de abastecimiento, fomentar el comercio agroalimentario para disponibilizar y acceder a una mayor variedad de alimentos, ampliar la cobertura de los sistemas de protección social sólidos con sinergias con los programas de inclusión productiva y énfasis en la reducción del hambre y la pobreza, invertir en innovación y digitalización para la producción, productividad y resiliencia climática, y movilizar financiamiento para inversiones a gran escala a través de la Iniciativa Mano de la mano.

La región ha demostrado que puede avanzar. Ahora el desafío es sostener ese impulso y hacerlo inclusivo, para que todos y todas puedan acceder a alimentos y dietas saludables.

Actualmente FAO está implementando en la región el Marco Estratégico 2022–2031 a través de cuatro Prioridades Regionales alineadas con las Cuatro Mejoras – Mejor Producción, Mejor Nutrición, Mejor Ambiente y una Vida Mejor -, fortaleciendo la producción sostenible, seguridad alimentaria y nutrición, acción climática e inclusión social.

Juntos podemos trabajar para desarrollar políticas y programas adecuados que impulsen cambios que generen sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición.