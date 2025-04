Punto de vista

América Latina y las esferas de influencia

Se terminaron “las vacaciones” de la Historia, iniciadas al final de la Guerra Fría.

Graham Allison, profesor y exdecano de la Harvard Kennedy School of Government, autor de la ya clásica obra Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis, en el 2020, en un artículo en Foreign Affairs: The New Spheres of Influence, afirma que el “momento” unipolar, iniciado al final de la Guerra Fría, en el cual EE. UU. era la única potencia con preeminencia en todas las dimensiones del poder se había acabado y que en un mundo multipolar, el sistema internacional sería más estable y pacífico si Estados Unidos aceptara la realidad de nuevas esferas de influencia, particularmente de Rusia en su llamado “cercano exterior”, de China en el Asia nororiental y del sureste y, obviamente, los EE. UU., en este contexto, deberían mantener su hegemonía en el hemisferio occidental. El influyente académico, especialista en política internacional y columnista del Wall Street Journal, Walter Russel Mead, ha publicado, en pocos meses, dos columnas, ambas dedicadas a la relación EE. UU.-América Latina. La primera titulada: Russia, China and Iran in America’s Backyard.These adversaries threaten the U.S. with their moves into Latin America, advierte de que la creciente presencia de Rusia, China e Irán en América Latina, se está convirtiendo en una seria amenaza de seguridad nacional para los EE. UU. La segunda, a raíz de la reciente visita de Rubio a Centroamérica: Maga World and the Western Hemisphere Para el mundo MAGA, los temas de inmigración y narcotráfico son prioritarios y eso implica darle prioridad a México, Centroamérica y el Caribe. Además, una política asertiva hacia el hemisferio reunifica los halcones, los aislacionistas y los que Russell llama “restrainers”, aquellos que desean reducir la acción internacional de los EE. UU. “Todos aman a la Doctrina Monroe”. La prioridad a la política hacia el hemisferio podría darle dividendos políticos para Trump, como cambios en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que están alineadas con lo que The Economist llama el “cuarteto del caos”: Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Por tanto, es muy factible el resurgimiento de la llamada “No Second Cuba Policy”, que tuvo su auge en la Guerra Fría y que tenía como objetivo impedir el surgimiento de “una segunda Cuba” en el hemisferio. El problema para EE. UU. es que ahora ya son tres las “Cubas” en el Caribe.

En efecto, el inusual primer viaje al exterior de Rubio y el pronunciado interés en el hemisferio de gran parte del equipo de política exterior confirman que, desde “la Alianza para el Progreso” de Kennedy, la crisis de los cohetes en Cuba de octubre 1962 y el apoyo a la Contra en Nicaragua de Reagan, América Latina no había tenido la relevancia que está adquiriendo, en la escala de prioridades de la política exterior de los EE. UU. También las esferas de influencia facilitan acuerdos, tipo quid pro quo, entre las grandes potencias, que implican concesiones mutuas: la concesión de una ventaja en una esfera, puede ser pagada en la otra esfera. La invasión rusa a Ucrania que viola burdamente la Carta de las Naciones Unidas ha evidenciado que vivimos en un mundo muy peligroso, Ruanda aprendió e invadió el Congo. Se terminaron “las vacaciones” de la Historia, iniciadas al final de la Guerra Fría, y vivimos el retorno de la geopolítica y de las esferas de influencia. “Might is right”, el derecho lo define el poder.