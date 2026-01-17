Cambio de época

Se repite con frecuencia que vivimos una época de cambios. La frase suena cómoda, casi tranquilizadora, porque sugiere que lo esencial permanece y que solo estamos ajustando pequeños detalles. No, estimados lectores, no estamos ante una época de cambios: estamos, sin rodeos, ante un cambio de época. Y basta con observar con un mínimo de atención y honestidad lo que ocurre a nuestro alrededor para constatarlo.


Miremos a la juventud, no con desprecio, sino con atención. Veamos en qué cree y sobre todo en qué ya no cree. La noción de autoridad se ha diluido; la idea de tradición resulta sospechosa cuando no ridícula; el concepto de jerarquías se considera casi ofensivo. Todo lo heredado es puesto en duda, no para mejorarlo, sino para descartarlo. La rebeldía antes era una etapa pasajera; hoy se ha convertido en doctrina.


La forma de vestir es un síntoma elocuente. La elegancia y el buen gusto han desaparecido como valor social. En reuniones que antaño exigían decoro, hoy abundan atuendos propios de un gimnasio o de una obra en construcción. Todos parecen obreros o deportistas, incluso en los espacios más exclusivos, y lo hacen con presunción y orgullo, como si el descuido fuera una virtud. No es informalidad: es desprecio por la forma y, cuando se desprecia la forma, pronto se desprecia el fondo. El ridículo ya no avergüenza; se celebra.


Fijémonos en la música, espejo fiel de una época, y veremos que confirma este diagnóstico. Desde el año 2000, más o menos, asistimos a una degradación acelerada de lo que se consume masivamente. Lo que antes aspiraba a la armonía, a la poesía o al virtuosismo, hoy se reduce con frecuencia a ruido, vulgaridad y provocación vacía y grosera. La música norteamericana que dominó el imaginario juvenil durante gran parte del siglo XX, con su diversidad, su calidad y su capacidad de innovación, se ha transformado, en muchos casos, en una oda a la grosería, a la banalización del sexo y a la burla y ofensa sistemática de la mujer. Es inaceptable, pero es real.

No se trata de idealizar el pasado ni de negar que toda época tiene sus sombras.


Y uno se pregunta ¿qué pasó con la música francesa o italiana, con su lirismo y su elegancia? ¿Qué pasó con los boleros, capaces de hablar del amor sin caer en lo soez? ¿Qué pasó con el buen gusto, con la belleza entendida como una aspiración y no como una sospecha elitista? Todo eso no desapareció por accidente: fue desplazado deliberadamente por una cultura que confunde libertad con ausencia de límites y autenticidad con grosería vulgar.


Este cambio de época también se manifiesta en las costumbres. El respeto a los padres, a los mayores, a los maestros, a la autoridad legítima, ha sido remplazada por una familiaridad insolente. La experiencia ya no cuenta; la edad no enseña; la tradición no orienta. Todo debe ser horizontal, inmediato y emocional. El resultado es una sociedad cada vez más ruidosa, pero también más frágil, más insegura y más intolerante con cualquier idea que exija esfuerzo o disciplina.


No se trata de idealizar el pasado ni de negar que toda época tiene sus sombras. Pero sí de reconocer que estamos perdiendo referentes fundamentales que dieron cohesión, sentido y belleza a la vida social. Este cambio de época no es para celebrarlo a ciegas ni para aceptarlo con resignación pasiva. Es para entenderlo y en la medida de lo posible resistirlo con educación, con cultura y con ejemplo.


Porque cuando una sociedad renuncia al buen gusto, al respeto y a la belleza, no gana libertad: pierde el alma.

Danilo Parrinello

