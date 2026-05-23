pluma invitada

Canadá da la bienvenida al mundo: La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Canadá afronta la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un claro sentido de propósito, basado en sus valores y su perspectiva internacional.

El Día Mundial del Fútbol, que se celebra en las Naciones Unidas el 25 de mayo, pone de relieve una realidad incontestable: la Copa Mundial de la FIFA 2026™ constituye un poderoso testimonio de lo que los países pueden lograr mediante una cooperación internacional sostenida. Canadá, Estados Unidos y México acogerán partidos cada uno de ellos, al tiempo que organizan conjuntamente la Copa Mundial más grande y ambiciosa de la historia, un logro que refleja no solo la coordinación regional, sino también el tipo de colaboración que cada vez es más necesaria para desenvolverse en un mundo complejo e interconectado.

La lección de este torneo histórico es clara: cuando se establece la confianza, la cooperación se profundiza.

El torneo ya ha demostrado que, cuando los países se unen en torno a un objetivo común, se logran avances significativos. La cooperación transfronteriza se ha intensificado, desde una mayor coordinación en materia de seguridad hasta un intercambio de información y una planificación operativa más sólidos, todo ello con el fin de garantizar un evento mundial seguro y exitoso. Más allá del deporte, la Copa del Mundo ofrece un modelo de colaboración con visión de futuro: un modelo basado en la apertura, la prosperidad compartida y la responsabilidad colectiva.

Canadá afronta la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un claro sentido de propósito, basado en sus valores y su perspectiva internacional. Como uno de los cuatro únicos países que han acogido tanto la Copa Mundial Femenina como la Masculina de la FIFA, Canadá aporta experiencia, solidez institucional y un compromiso inquebrantable con una organización inclusiva y responsable. El torneo ofrece la oportunidad de mostrar la cultura de Canadá, la diversidad de sus comunidades y su respeto inquebrantable por los pueblos indígenas, cuya presencia y colaboración son fundamentales para la organización en esta tierra. En esencia, el enfoque de Canadá se basa en ofrecer una Copa del Mundo segura, acogedora y basada en el respeto mutuo.

Esta iniciativa refleja también el papel más amplio que desempeña Canadá en la escena internacional. En estrecha colaboración con socios de otros países, Canadá contribuye a reforzar los sistemas que respaldan la seguridad, la resiliencia económica y los lazos entre los pueblos. Estos son los pilares no solo de un torneo exitoso, sino también de la estabilidad a largo plazo y el progreso compartido. Aquí, en Guatemala, en donde este año celebramos 65 años de relaciones bilaterales, mantenemos el compromiso de colaborar y contribuir a los esfuerzos de construir una sociedad segura, pacífica y próspera.

El enfoque pragmático, colaborativo y basado en valores de Canadá, que queda plenamente de manifiesto en la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pone de relieve su papel como socio en el que otros pueden confiar, ya sea para impulsar iniciativas globales, fortalecer los lazos económicos o abordar retos comunes. La lección de este torneo histórico es clara: cuando se establece la confianza, la cooperación se profundiza y, con ella, se sientan las bases para un éxito duradero y compartido. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales para saber más de nuestra programación.