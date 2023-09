Cuando la polarización se vuelve extrema

Si algo ha caracterizado el proceso de elecciones 2023 de Guatemala es la polarización extrema que ha generado en todos. Una polarización producto de la desinformación que incluso ha afectado relaciones familiares y personales. Es una situación lamentable. Para aclarar mi propia posición política, describo cuál sería mi gobierno ideal para nuestro país.

Considero que Guatemala debe ser una república democrática, con un gobierno basado en el respeto, la libertad personal, la libre locomoción y la libertad empresarial y económica. El gobierno debe tener una baja intervención en las actividades económicas del país y debe garantizar la salud, la educación y la seguridad de su población. El gobierno no debe ser autoritario y debe existir una verdadera independencia y autonomía de los poderes. Las autoridades se eligen a través de elecciones libres. Estas últimas son alternas y el término de cada posición es de cuatro años, renovándose el 50% del Congreso de la República y de las alcaldías cada dos años. Entre las principales obligaciones del gobierno menciono:

1. Garantizar la salud de la población, sistema de atención médica universal de alta calidad y accesible para todos sus ciudadanos, garantizando que todos tengan acceso a servicios médicos y medicamentos esenciales a precios asequibles.

2. Garantizar una educación básica y secundaria obligatoria gratuita y de alta calidad, fomentando que varias universidades públicas y privadas ofrezcan una educación superior no comercializada. El gobierno tiene un programa de becas y subsidios para ayudar a los estudiantes a financiar sus estudios.

3. Proporcionar asistencia y servicios de bienestar social para grupos vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidades y familias de bajos ingresos. Esto puede incluir subsidios económicos, atención médica especializada y servicios de apoyo. La seguridad social incluye pensiones y programas de jubilación para los trabajadores y ciudadanos que cumplen ciertos requisitos.

4. Fomentar el empleo y brindar apoyo a los trabajadores desempleados o en transición. Esto puede incluir programas de capacitación y asistencia para encontrar empleos diferentes.

El panorama político no es solo de izquierda y de derecha, también debe incluir el nivel de autoritarismo del gobierno. Carlos R. Paredes

5. Implementar medidas para abordar el problema de la vivienda, como la construcción de viviendas subsidiadas y la regulación del mercado inmobiliario.

6. Apoyar a las personas y empresas afectadas económicamente, en respuesta a situaciones de crisis, como la pandemia de covid-19 o desastres naturales.

7. Promover actividades culturales, deportivas y recreativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer el sentido de comunidad.

Todo lo anterior se lograría perfectamente a través de la iniciativa privada, dejándole al gobierno la supervisión de los resultados. Con ello se fomenta la inversión local y extranjera, provocando el desarrollo integral del país.

El gobierno descrito no es izquierdista, sino de derecha, con un alto toque de asistencia social al más necesitado. Es un estilo de gobierno que existe en muchos países del mundo cómo Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Israel, Europa… donde ninguno es comunista o represivo. En la actualidad, el panorama político no es solo de izquierda y de derecha, también debe incluir el nivel de autoritarismo del gobierno. Por ello resulta interesante que cada quien se ubique políticamente en el Diagrama de Nolan (lo pueden averiguar fácilmente ingresando a la página testpolitico.com).

Es increíble, pero por desear el gobierno descrito arriba me llamen chairo. Solo recordemos que “chairo” es un término coloquial despectivo utilizado para describir a una persona que es percibida como extremadamente izquierdista, defensora de ideas y políticas progresistas o de izquierda. Yo estoy convencido de que la UNE no me puede dar este gobierno y espero que el presidente Arévalo sí nos encamine hacia él.