Cuatro años de la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania

Es tiempo para una paz duradera y creíble en Ucrania que se ajuste al derecho internacional.

Hoy, 24 de febrero de 2026, se conmemoran cuatro años de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Cuatro años después, el Kremlin continúa su brutal guerra, atacando a la población civil mediante el uso del invierno como arma. Mientras en Guatemala disfrutamos del buen clima de primavera, los ucranianos corren a diario a refugiarse de los ataques con misiles y drones, con temperaturas bajo cero que ya no pueden evitar debido a la destrucción selectiva de centrales eléctricas por Rusia. Es imperativo poner fin a esta guerra ya, mediante una paz justa y duradera, conforme al derecho internacional, y así poner fin al sufrimiento humano.

Europa apoya a Ucrania

Vengo de Finlandia, un pequeño país del norte de Europa con una frontera de 1344 km con Rusia (en total, la frontera terrestre de Guatemala es de 1677 km). Debido a esta proximidad geográfica y a un historial de ataques y guerras, los europeos cercanos a las fronteras rusas sentimos un profundo aprecio por Ucrania y los ucranianos. Pero este sentimiento de solidaridad va mucho más allá. La mayoría de los países de la Unión Europea han vivido el azote de la guerra, la represión de gobiernos autoritarios, o ambos. Mis abuelos lucharon en dos guerras contra lo que hoy es Rusia. Mi abuela, embarazada, tuvo que escapar de la invasión soviética en 1940 con dos niños pequeños y dejar su hogar para siempre. Mi madre nació durante el gran bombardeo soviético de Helsinki en febrero de 1944. Muchos europeos recuerdan historias familiares parecidas.

La agresión rusa ha unido a los europeos como nunca antes, en la defensa de Europa, y de los valores universales que también compartimos con Guatemala. La Unión Europea está decidida a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario: políticamente, diplomaticamente, con apoyo militar, financiero y humanitario. Recientemente, le pregunté a mi hijo (23) si defendería nuestro país si volviera a ser atacado, y su respuesta fue rotunda: sí, aunque no disfrutó de su servicio militar obligatorio.

Todos debemos apoyar a Ucrania. ¡Guatemaltecos, contamos con ustedes!

El gasto en defensa está reduciendo la financiación para el desarrollo

Pero el conflicto no solo afecta a Europa. Las consecuencias son globales y se sienten también en Guatemala. Cuatro años de guerra han sacudido el orden y la estabilidad global, basados ​​en normas, han provocado perturbaciones en los mercados de alimentos y energía, y además han desviado la atención y los recursos de los esfuerzos públicos globales y la cooperación en materia de comercio, desarrollo y cambio climático.

Ucrania ha demostrado claramente su disposición y compromiso con la paz, incluso solicitando un alto el fuego, mientras que Rusia se ha negado a hacerlo y continúa su guerra, dirigida específicamente contra civiles e infraestructuras civiles.

El resultado de esta guerra determinará la estabilidad europea durante décadas. Por lo tanto, una paz sostenible requerirá sólidas garantías de seguridad para Ucrania a fin de evitar una nueva agresión rusa.

Sin embargo, la agresión no debe ser recompensada. Esto socavaría la seguridad de todos los Estados, grandes y pequeños, alentando el uso de la fuerza para modificar las fronteras y desestabilizar el orden internacional. La Unión Europea, al igual que Guatemala, defiende las normas universales de soberanía, integridad territorial y la prohibición de la conquista territorial por la fuerza. El fin de esta guerra determinará el futuro de estos principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que ya se encuentran bajo una gran presión en otros lugares.

*Johanna Karanko es embajadora de la Unión Europea en Guatemala