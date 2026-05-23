Plumas invitadas

Ecuador y Guatemala: una relación que mira con decisión hacia el futuro

Ecuador atraviesa hoy una etapa decisiva de proyección internacional.

Más de 140 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Guatemala han construido una base sólida de confianza que hoy se proyecta hacia una nueva etapa de cooperación e integración económica. Lo que comenzó como una relación institucional tradicional ha evolucionado, en los últimos quince años, hacia un vínculo empresarial cada vez más dinámico y estratégico.

Ecuador está decidido a atraer inversión productiva, consolidar alianzas estratégicas y generar crecimiento sostenible.

Para el cierre de 2025, el comercio bilateral superó los US$320 millones, respaldado por el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica vigente desde 2013. Guatemala exporta hacia Ecuador alrededor de US$127 millones, mientras que las importaciones desde Ecuador ascienden a US$197 millones, cifras que reflejan un intercambio activo y con potencial de expansión en sectores de alto valor agregado como la agroindustria y los servicios.

Sin embargo, la relevancia de esta relación no se limita a las cifras.

Ecuador y Guatemala ocupan posiciones geográficas estratégicas en el Pacífico. Ecuador es puerta de entrada al mercado andino y sudamericano; Guatemala es una plataforma estratégica hacia Centroamérica y el norte del continente. Ambos países poseen complementariedades estratégicas y comerciales que conviene aprovechar.

En materia de inversión, los principales grupos empresariales de Guatemala —entre ellos CMI, Grupo Mariposa, Grupo AG, DISAGRO, entre otros— han consolidado presencia en Ecuador en sectores como alimentos y bebidas, consumo masivo, acero, agroindustria y energía. En varios de estos segmentos, su participación ha sido determinante en el fortalecimiento y modernización de la industria local. Estas no son apuestas exploratorias: son inversiones consolidadas que generan empleo, transferencia tecnológica y expansión productiva.

La combinación de una economía dolarizada en Ecuador y la trayectoria de estabilidad macroeconómica de Guatemala crea un entorno bilateral poco común en la región: previsibilidad financiera, disciplina monetaria y condiciones favorables para inversiones de largo plazo.

Ecuador atraviesa hoy una etapa decisiva de proyección internacional. Bajo la visión de abrir el Ecuador al mundo, impulsada por el presidente Daniel Noboa, el país avanza en el fortalecimiento institucional, la mejora del clima de negocios y una mayor integración económica global. El mensaje es claro: Ecuador está decidido a atraer inversión productiva, consolidar alianzas estratégicas y generar crecimiento sostenible.

Más allá del comercio y la inversión, la cooperación bilateral también se fortalece en ámbitos como migración, seguridad y coordinación técnica, consolidando una relación integral entre ambas naciones.

Como Cónsul Honorario del Ecuador en Guatemala, y en coordinación con la labor de promoción cultural, comercial y turística que realiza la Embajada del Ecuador en este país centroamericano, reiteramos nuestro compromiso de facilitar el acercamiento entre el sector empresarial y las instituciones ecuatorianas, promoviendo espacios de diálogo, apertura de mercados, acompañamiento y colaboración que fortalezcan esta integración económica.

Cuando estabilidad y visión se encuentran, la inversión deja de ser riesgo y se convierte en oportunidad. Ecuador y Guatemala tienen hoy las condiciones para consolidar su relación histórica como un eje estratégico de crecimiento regional.