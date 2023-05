EFE siempre ha estado ahí, con Guatemala y Centroamérica

Hace ya 50 años que la Agencia EFE empezó a contar al mundo la realidad de Centroamérica, y lo hizo a través de una treintena de periodistas centroamericanos.

Nuestra agencia ha dado siempre voz a magníficos periodistas que conocen en profundidad la realidad de sus propios países. La aportación del equipo centroamericano ha sido y es extraordinaria. Empezamos a informar desde los seis países del istmo en una época turbulenta que se prolongó durante décadas a sangre y fuego. Dictaduras, guerrillas, asonadas, enfrentamientos civiles, catástrofes naturales y hasta invasiones extranjeras. Pero también procesos de paz, tesón democrático, esfuerzo y sacrificio que dieron un ejemplo al mundo de una voluntad indoblegable por conseguir sociedades más justas, democráticas y con mejores oportunidades. Y EFE ha estado ahí.

Durante muchos años, EFE ha participado a través de ACAN, la Agencia Centroamericana de Noticias, que constituimos con 25 medios de toda la región. Fue el primer proveedor y exportador de noticias en el istmo y la única agencia regional que prosperó en Latinoamérica. Esa voz que hoy mantenemos con nuestra marca EFE contribuyó, como sólo el periodismo libre y riguroso puede hacerlo, a que se conociera la realidad de Centroamérica dentro y fuera de sus territorios. Pero lamentablemente, la consolidación de las libertades, especialmente la de prensa, sigue siendo una lucha inacabada.

Hace 30 años, el entonces presidente de Guatemala, Ramiro de León Carpio, proclamó que sin libertad no puede haber democracia. Hoy, tristemente, aquellas palabras son aún una aspiración y no una realidad en un número de naciones que en vez de menguar crece de año en año. Según el índice Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Guatemala es, después de Ecuador, Nicaragua, Cuba y Venezuela, el país del hemisferio donde las libertades de información están más amenazadas, aunque no se achaca al control de los medios, como en las tres últimas repúblicas, sino sobre todo a la violencia y la impunidad.

Como primera agencia del mundo en español, hemos dado voz a la sociedad guatemalteca y contribuido a que se conozca la realidad de Centroamérica. Grabriela Cañas

La Agencia EFE, junto con la Agencia de Cooperación Internacional de España, otorgó en 2021 a elPeriódico de Guatemala el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al medio destacado de Iberoamérica por su lucha por la información y la libertad. Pocos meses después su director, Jose Rubén Zamora, fue encarcelado. Hoy se enfrenta a graves acusaciones ante un tribunal en un ejemplo más de persecución política a medios y periodistas. En Centroamérica, sólo Costa Rica y Panamá figuran entre las naciones en situación aceptable. Nicaragua, que tanto luchó en el pasado para liberarse de las dictaduras, ostenta ahora el deprimente récord de estar considerada como la campeona de los atentados contra la libertad de información. Muchos periodistas han partido al exilio, otros están encarcelados y algunos, como el corresponsal-jefe EFE, Luis Felipe Palacios, está impedido, desde el 21 de noviembre pasado, de regresar a su país tras un viaje de trabajo. Las formas de imposibilitar que los periodistas cuenten la actualidad son muy variadas. Por desgracia, las conocemos bien. No son especialmente imaginativas. La violencia y la represión han convertido a Costa Rica en refugio obligado para quienes no pueden escribir o publicar desde su propia patria. Pero este difícil equilibrio es siempre frágil, pues Costa Rica también se ve sacudida por la violencia y la inseguridad que origina el narcotráfico.

Los medios globales como EFE estamos más obligados que nunca a permanecer en los territorios dando ejemplo de buen periodismo y apoyando, por tanto, a los medios locales y a las sociedades que sufren derivas autoritarias que ponen en riesgo democracias ganadas con tanto esfuerzo.