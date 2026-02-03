Pluma invitada

El auge de los data centers: La oportunidad de Guatemala en la revolución digital

El mercado global de centros de datos se encuentra en una trayectoria de expansión sin precedentes.

En una era donde la conectividad digital sustenta casi todos los aspectos de la vida moderna, los centros de datos han surgido como el nuevo sistema nervioso central del mundo. Estas vastas instalaciones albergan los servidores, el almacenamiento y el equipo de redes que impulsan la inteligencia artificial, la computación en la nube, el análisis de big data y una miríada de servicios digitales. Su crecimiento explosivo se alimenta de mega-tendencias como la adopción masiva de la IA, innovaciones rápidas en aplicaciones y la demanda creciente de potencia de cómputo, que están remodelando la infraestructura global y las economías por igual.

El mundo requiere urgentemente una infraestructura masiva de centros de datos para mantener el ritmo de este boom.

El mercado global de centros de datos se encuentra en una trayectoria de expansión sin precedentes. La cadena de valor abarca instalaciones (incluyendo bienes raíces, diseño y construcción), equipo industrial (como sistemas eléctricos y mecánicos), hardware (servidores, redes y almacenamiento), software (sistemas operativos y virtualización) y operaciones (tanto internas como servicios de terceros como colocation y hosting). Los habilitadores adyacentes, incluyendo firmas de capital privado, reguladores, proveedores de energía y jugadores de conectividad, apoyan aún más este ecosistema.

El mundo requiere urgentemente una infraestructura masiva de centros de datos para mantener el ritmo de este boom. Las proyecciones indican que la demanda global de centros de datos se triplicará con creces, alcanzando aproximadamente 220 GW de cómputo de TI para 2030. Este aumento está impulsado por cargas de trabajo de IA generativa, que se espera representen alrededor del 40% de la capacidad total y el 70% de la participación general de la demanda para ese año. Las inversiones requeridas para satisfacer esta demanda se estiman en $1.3 trillones de USD para el 2030.

Guatemala se posiciona para capturar una porción significativa de esta oportunidad, particularmente al absorber la demanda de desbordamiento de los Estados Unidos. Se anticipa que EE.UU. enfrente una demanda excedente de 6.8 GW para 2030 debido a brechas de suministro en hubs establecidos como Northern Virginia, Dallas y Phoenix. Guatemala podría capturar de manera realista alrededor del 10% de este desbordamiento, equivalente a 0.5-0.6 GW, respaldado por su proximidad, buena conectividad de fibra y regulaciones favorables. Sumando la demanda local del país—proyectada en 0.1-0.2 GW para apoyar el crecimiento en la nube, IA y servicios digitales empresariales—Guatemala tendría una oportunidad total de 0.6-0.7 GW de capacidad de centros de datos.

Realizar este potencial requerirá una inversión sustancial para abordar requisitos clave en energía, mano de obra y tierra. El desembolso total de capital estimado para construir 0.6-0.7 GW es de $21-28 mil millones, asumiendo inversiones previas en energía. Esto se desglosa en $7-9 mil millones para la construcción de centros de datos (incluyendo desarrollo de sitios, construcción y sistemas mecánicos/eléctricos/plomería) y $14-20 mil millones para equipo de TI. Las necesidades de generación energética incrementales totalizarían 5-6K GWh, mientras que la huella física abarcaría 28-32 hectáreas para salas de datos, subestaciones, equipo de enfriamiento y edificios de soporte.

¿Qué posiciona a Guatemala para satisfacer esta demanda global? Sus ventajas estratégicas son multifacéticas. Geográficamente, el país se encuentra en el corazón de Centroamérica, ofreciendo acceso directo a mercados de Norte y Sur América, aunque moderado por riesgos de desastres naturales como actividad sísmica y volcánica. La interconectividad es una fortaleza, con múltiples cables submarinos de fibra óptica (por ejemplo, ARCOS-1, Maya-1 y Mistral) y redes terrestres regionales que conectan con México y más allá. La capacidad energética destaca con una mezcla variada de fuentes firmes e intermitentes, manteniendo precios estables para usuarios industriales. Los incentivos financieros, como los de la Ley de Zonas Francas podrían proporcionar una base, aunque las exenciones fiscales específicas para centros de datos siguen siendo limitadas.

Los modelos de negocio sugeridos para ingresar a este espacio incluyen colocation (construir y operar instalaciones para múltiples inquilinos), desarrollos enfocados en hyperscalers (adaptados para gigantes como AWS o Microsoft) y enfoques innovadores como GPU-as-a-service (GPUaaS), que está preparado para el crecimiento en medio de escasez de cómputo y demanda creciente de inferencia. A nivel internacional, los modelos van desde soluciones de energía para centros de datos (aprovechando expertise en energía para suministro limpio y eficiente), hasta jugadas inmobiliarias (construyendo carcasas o plantas de energía dedicadas), operaciones completas de colocation (a través de joint ventures) y el desarrollo de hubs enteros de centros de datos (atrayendo ecosistemas de jugadores mediante asociaciones público-privadas).

El gran desafío actual yace en la velocidad de construcción de centros de. A nivel global, los cuellos de botella incluyen la disponibilidad de energía (con conexiones a la red que toman hasta dos años), restricciones en la cadena de suministro (por ejemplo, generadores con plazos de 100 semanas), escasez de mano de obra calificada (más de 15,000 FTEs por año para ingenieros y técnicos) y retrasos en la selección de sitios. En Guatemala específicamente, los desafíos abarcan la capacidad de generación de energía, restricciones en la red de transmisión y capacidades laborales. Superar estos requerirá una visión a largo plazo, mejoras en políticas como incentivos específicos y disciplina en la ejecución para garantizar la entrega oportuna y la competitividad.

Mientras Guatemala navega esta frontera digital, las apuestas son altas. Con inversiones recientes como la expansión de $20 millones del centro de datos de KIO y la instalación de $300 millones enfocada en IA de Aurum Equity Partners, el impulso está creciendo. Si se abordan de manera proactiva, estos desarrollos podrían posicionar al país como un hub clave, impulsando el crecimiento económico y el avance tecnológico en América Latina.