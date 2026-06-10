Pluma invitada

El deporte al servicio de la paz

La Ciudad de México, construida sobre la soberbia gran Tenochtitlán, será la inigualable sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que por primera vez se realiza de manera conjunta en América del Norte, está por iniciar el próximo 11 de junio.

El deporte fomenta el entendimiento y la relación pacífica entre los países.

México, Estados Unidos y Canadá albergarán en sus estadios 104 partidos de este popular evento que es seguido por millones de personas en el mundo, dando ejemplo de los excelentes resultados que tiene el trabajo conjunto entre gobiernos, iniciativa privada y otros actores que participan en esta gesta deportiva de alcance global.

Desde la Antigüedad, los eventos deportivos han sido símbolo del diálogo y la concertación como instrumentos relevantes para la vida de las naciones por la importancia que sus poblaciones le otorgan al intercambio deportivo como instrumento para fortalecer el diálogo intercultural, la cohesión social y la buena fe que debe caracterizar a las relaciones internacionales.

Los tres países de América del Norte concentran más del 50% de la población del continente americano y conforman la región económica más grande del mundo, que genera cerca del 30% del PIB mundial. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la fiesta deportiva permitirá a estas naciones ser ejemplo de la construcción de paz por medio del deporte, de la amistad entre los pueblos y del diálogo entre culturas.

La construcción de la paz tiene diversos actores, elementos y estrategias y el deporte juega un papel importante para fomentar el entendimiento, la vida saludable y la relación pacífica entre los países. México otorga un lugar relevante a su diplomacia deportiva como expresión natural de su política exterior pacifista, que cree en la solución pacífica de las controversias y busca soluciones negociadas para superarlas, de igual forma que considera una oportunidad importante que esta Copa Mundial se viva y se disfrute en todos los rincones de México, por lo que ha impulsado el Mundial Social como una iniciativa para que el fútbol y las demás disciplinas deportivas se practiquen en amplios sectores de la población, particularmente entre la niñez y la juventud.

Zayu de México, Maple de Canadá y Clutch de Estados Unidos son las tres mascotas de esta Copa Mundial de Fútbol, que representan las culturas de sus países, el amor al fútbol y la amistad entre sus pueblos. La vibrante cultura mexicana, diversa y plural que hace a México una potencia civilizatoria está muy bien representada en Zayu, el hermoso jaguar que es muestra de la riqueza natural de uno de los diez principales países megadiversos del mundo que es México.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las ciudades más importantes del país son las sedes mexicanas para esta justa deportiva. Su belleza arquitectónica, su dinamismo cultural y económico aseguran el éxito para los trece partidos que se jugarán en sus imponentes estadios. Como lo hizo Juanito en el Mundial de 1970, Piqué en el Mundial de 1986, Zayu será recordado junto a Maple, el alce canadiense y Clutch, el águila estadounidense como ejemplo del deporte como constructor de las relaciones pacíficas entre las naciones del mundo. La Ciudad de México, construida sobre la soberbia gran Tenochtitlán, será la inigualable sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el partido México- Sudáfrica. Sus visitantes podrán constatar la fortaleza cultural y económica de una de las ciudades más importantes del mundo, que recibe a sus visitantes con cientos de lugares para comer delicioso, decenas de museos, encabezados por el imponente Museo Nacional de Antropología y el icónico Museo Nacional de Historia y un pueblo amistoso y orgulloso de su legado civilizatorio.