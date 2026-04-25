Pluma invitada

El experimento más grande de la historia: nuestros hijos y los celulares

¿A quién no le ha cambiado la vida el celular?

¿A quién no le ha cambiado la vida el celular? Es una de las maravillas tecnológicas más grandes de nuestra era. En menos de dos décadas, pasó a convertirse en casi una extensión de nuestro cuerpo. Nos hace más rápidos, más eficientes, más conectados. Hoy llevamos en el bolsillo acceso inmediato a información, inteligencia artificial y a una red infinita de contactos.

Nadie enseña a nadar lanzando a un niño al mar abierto.

El celular ha llegado a ocupar un lugar central en nuestros hogares, trabajos y colegios. Sin embargo, algo no termina de cuadrar. Si esta es una de las herramientas más poderosas que hemos creado, ¿por qué cada vez genera más inquietud, especialmente cuando hablamos de niños?

Porque, aunque no lo parezca, estamos en medio de un experimento. En 2007 apareció el primer iPhone. Apenas han pasado 18 años. Esta es la primera generación de niños que crece inmersa en pantallas, redes sociales y estímulos digitales constantes. Y apenas ahora empezamos a entender las consecuencias.

La investigación científica en la materia se ha ido ampliando en la medida que monitoreamos más el impacto del uso de estos dispositivos. La American Academy of Pediatrics advierte que el uso excesivo de pantallas está asociado con problemas de sueño y dificultades de atención.

No es un accidente. Las plataformas que usan nuestros hijos no fueron diseñadas para educar, sino para capturar atención, para retenerla, incluso para monetizarla. Y eso tiene efectos visibles: menor capacidad de concentración, menor tolerancia a la frustración y una dependencia creciente de la estimulación constante. Además, según Unicef, uno de cada tres jóvenes ha sido víctima de ciberacoso. El Pew Research Center estima que cerca del 60% de los adolescentes ha experimentado algún tipo de agresión digital. Antes, el refugio existía. Hoy, el acoso viaja en el bolsillo.

Y hay algo más silencioso, pero igual de dañino: la comparación permanente. Nuestros hijos están creciendo frente a versiones editadas, filtradas e irreales de la vida de otros. Investigaciones del CDC y de la psicóloga Jean Twenge muestran aumentos preocupantes en ansiedad, depresión y baja autoestima en adolescentes, en paralelo con el uso intensivo de redes sociales.

Frente a esto, varios países han empezado a actuar. Francia prohibió el uso de celulares en escuelas. En Estados Unidos, Reino Unido y otras partes de Europa, cada vez más centros educativos están implementando restricciones similares. Es una reacción basada en evidencia. Y no se trata de demonizar la tecnología, sino de comprender que no fue diseñada pensando en el crecimiento integral de los niños.

Y aquí es donde suele aparecer el argumento más repetido: “Los niños necesitan aprender a usar la tecnología”. Es cierto. Pero aprender no es lo mismo que exponerse sin límites. Nadie enseña a nadar lanzando a un niño al mar abierto. Y por eso esta columna no busca generar miedo, sino decisión. Si hoy sabemos que estas plataformas están diseñadas para captar atención y generar dependencia, la pregunta ya no es si debemos regular su uso en entornos educativos. La pregunta es por qué no lo hemos hecho todavía. Guatemala no puede quedarse atrás.

Prohibir celulares, tabletas y redes sociales dentro de las escuelas no es un castigo; es una medida de protección. Es crear un espacio donde los niños puedan concentrarse, interactuar y desarrollarse sin la presión constante de una pantalla.

El experimento ya está en marcha. Y la pregunta no es si tendrá consecuencias; es cuánto estamos dispuestos a arriesgar mientras lo descubrimos.