Plumas invitadas

El legado de la Resolución 181: Guatemala y el camino hacia la paz

Esta destacada gestión diplomática contó en todo momento con el respaldo pleno y decidido del entonces presidente de Guatemala, Juan José Arévalo.

A lo largo de la historia, existen momentos en los que la diplomacia trasciende el cálculo político para convertirse en un verdadero acto de justicia y visión moral. Uno de los ejemplos más luminosos, ocurrió hace casi ocho décadas, el 29 de noviembre de 1947, cuando la comunidad internacional buscó una solución justa y duradera para el futuro de la tierra de Israel. En aquella encrucijada histórica, Guatemala desempeñó un papel extraordinario que selló para siempre una alianza de amistad, valores compartidos y respeto mutuo con el pueblo judío.

La paz duradera en Medio Oriente será posible cuando prevalezca aquella misma visión de reconocimiento, cooperación y respeto mutuo.

Para comprender la magnitud de aquel momento, es necesario recordar el profundo vínculo histórico del pueblo judío con esa tierra, una conexión milenaria que abarca más de tres mil años de historia, cultura y espiritualidad. Desde los antiguos reinos bíblicos hasta la presencia continua en ciudades como Jerusalén, Safed, Tiberíades y Hebrón, el anhelo de regresar y reconstruir un hogar nacional fue siempre el eje de la identidad judía. El movimiento sionista moderno transformó ese vínculo ancestral en un proyecto constructivo de renacimiento nacional, respaldado por el derecho internacional a través de la Declaración Balfour de 1917 y el Mandato de la Sociedad de Naciones de 1922.

Al mismo tiempo, en esa tierra vivía una población árabe con sus propias tradiciones, aldeas y aspiraciones. El gran desafío de 1947 consistía en encontrar una fórmula que permitiera a ambos pueblos vivir con dignidad, soberanía y seguridad. Fue entonces cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Comité Especial para Palestina (UNSCOP) y aprobó posteriormente la Resolución 181: el histórico Plan de Partición, diseñado para crear dos Estados independientes —uno judío y otro árabe— junto con un estatus especial para Jerusalén.

En ese escenario brilló con luz propia la figura de un gran guatemalteco: el embajador Jorge García Granados. Como miembro de UNSCOP, García Granados viajó a la región con una mente abierta y un profundo sentido humanista, convirtiéndose en uno de los principales arquitectos y defensores del restablecimiento del Estado judío. Esta destacada gestión diplomática contó en todo momento con el respaldo pleno y decidido del entonces presidente de Guatemala, Juan José Arévalo.

El liderazgo judío recibió el Plan de Partición con esperanza y espíritu constructivo, aceptando el compromiso histórico de compartir la tierra con tal de alcanzar la paz y la independencia. Lamentablemente, el liderazgo árabe de la época rechazó la propuesta y optó por la vía de la confrontación armada en lugar del diálogo, postergando así la posibilidad de que ambos pueblos construyeran sus Estados en paralelo y en armonía. A pesar de aquella difícil coyuntura, el 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel, y Guatemala volvió a estar a la vanguardia de la historia al convertirse en el segundo país del mundo, y el primero en América Latina, en reconocerlo oficialmente.

Hoy, al conmemorar el aniversario de la Resolución 181, el legado de Guatemala, del presidente Juan José Arévalo y del embajador Jorge García Granados cobra un significado aún más profundo. Su ejemplo nos recuerda que los conflictos más complejos pueden abordarse desde la valentía moral, el diálogo y la búsqueda de soluciones justas. El espíritu de 1947 sigue vivo como una invitación a mirar hacia el futuro con optimismo: la paz duradera en Medio Oriente será posible cuando prevalezca aquella misma visión de reconocimiento, cooperación y respeto mutuo.