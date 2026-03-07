Pluma invitada

El plan económico que necesita la Cumbre de Miami

Construyendo alianzas y prosperidad en el hemisferio occidental.

Con cada año que pasaba hasta la administración de Donald Trump, la huella económica de China en América Latina se profundizaba, mientras Washington hacía poco para contrarrestarla. El comercio de Beijing con la región alcanzó un récord de 518 mil millones de dólares en 2024. Prestó más de 120 mil millones de dólares a gobiernos de todo el hemisferio, controló puertos desde Perú hasta Panamá y cubrió a una docena de naciones con redes de Huawei. Esa incursión estratégica, paciente y sostenida durante dos décadas, enfrenta ahora por primera vez una respuesta estadounidense decidida.

Los países que se reunirán en Miami comparten el compromiso con el crecimiento económico.

El firme liderazgo del presidente Trump y la “Doctrina Donroe” ya están cambiando la trayectoria del hemisferio. Su administración capturó a Nicolás Maduro y actualmente ejerce presión sobre Cuba. Lanzó el Proyecto Vault, una alianza público-privada de 12 mil millones de dólares para crear una Reserva Estratégica de Minerales Críticos de Estados Unidos. Expulsó intereses chinos del Canal de Panamá y colaboró con México para capturar a un importante líder de un cartel. El secretario de Estado Marco Rubio eligió Centroamérica como su primer destino, enviando una señal inequívoca sobre las prioridades de esta administración.

El 7 de marzo, cuando el presidente Trump reciba en Miami a los líderes de El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Panamá y Argentina, se sentarán las bases para una nueva alianza hemisférica.

Las disposiciones económicas discutidas más ampliamente incluyen incentivos para que empresas estadounidenses impulsen el nearshoring y un camino para que otros países se incorporen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esto es parte de la respuesta, pero se necesita más. Una asociación de líderes empresariales clave en Centroamérica puede aportar el resto de la solución: el modelo ThinkHUGE.

El HUGE Business & Investment Council, una coalición de líderes del sector privado de Honduras, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, ha demostrado lo que puede lograr una alianza impulsada por el mercado: cerca de 8 mil millones de dólares en inversiones catalizadas y más de 200,000 empleos generados desde 2021.

El modelo ThinkHUGE fue creado por los empresarios más exitosos de la región, basándose en una profunda experiencia práctica. A nivel hemisférico, el modelo se estructuraría en cuatro pilares que, en conjunto, conforman un sólido marco para una alianza de crecimiento económico.

Primero, la aceleración del comercio mediante acuerdos simplificados que eliminen las barreras restantes y faciliten los procedimientos aduaneros, combinados con un régimen regulatorio orientado al crecimiento que promueva el comercio, la inversión y la creación de empleo.

Segundo, el desarrollo de infraestructura hemisférica a través de un fondo públicoprivado de 100 mil millones de dólares para modernizar puertos, carreteras, aeropuertos y la conectividad digital, priorizando el despliegue de tecnología 5G estadounidense en lugar de sistemas chinos, junto con el desarrollo de centros logísticos y manufactureros.

Tercero, la seguridad energética y de recursos mediante un mayor acceso al gas natural de Estados Unidos y el desarrollo coordinado de las reservas de minerales críticos de la región.

Cuarto, la inversión en capital humano para preparar a las poblaciones jóvenes y en crecimiento del hemisferio para empleos calificados en manufactura avanzada y tecnología.

Los países que se reunirán en Miami comparten el compromiso con el crecimiento económico, el comercio y la inversión. Trabajando en alianza con Estados Unidos y aprovechando el modelo ThinkHUGE, pueden aprovechar el enorme potencial del nearshoring, atraer socios estadounidenses, movilizar inversión, generar empleo e impulsar un crecimiento más acelerado.

Los fundamentos económicos son contundentes. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el cambio global de las cadenas de suministro fuera de China podría generar 78 mil millones de dólares adicionales en exportaciones anuales para América Latina. Centroamérica, cercana a los puertos estadounidenses, con costos laborales competitivos y acuerdos de libre comercio existentes, está posicionada para capturar la mayor parte de esta histórica oportunidad de nearshoring. El comercio entre Estados Unidos y las naciones del Triángulo Norte ya alcanzó los 45 mil millones de dólares en 2024.

Con una exitosa cumbre en Miami, estas ocho naciones aliadas no serán el final de la historia, sino su núcleo. Otros países incluso podrían sumarse. A medida que el modelo ThinkHUGE genere empleo, infraestructura, seguridad y crecimiento, más naciones se sentirán atraídas a esta alianza. Los ocho países originales pueden convertirse en la base de un movimiento hemisférico más amplio, construido sobre valores compartidos y prosperidad mutua. Beijing ha pasado dos décadas ampliando su presencia en este hemisferio. La cumbre de Miami representa el momento de Washington para responder con igual claridad y mayor determinación. Creemos que ThinkHUGE puede ofrecer parte de esa respuesta.