Pluma invitada

El poder del positivismo

El positivismo no cambia las circunstancias de manera mágica. Lo que cambia es a la persona.

Como suele decir Elon Musk: “El primer paso es establecer que algo es posible; después, la probabilidad se encargará del resto”.

Cuando una persona cambia su manera de pensar, cambia sus decisiones.

Es una frase sencilla, pero encierra una verdad poderosa. La mayoría de las personas vive exactamente al revés. Primero analiza todas las razones por las que algo podría salir mal, calcula todos los riesgos, imagina todos los obstáculos y, como consecuencia, nunca descubre de lo que realmente era capaz.

Los grandes avances de la humanidad han sido impulsados por quienes primero creyeron en una posibilidad. Antes de los automóviles, los aviones o los viajes espaciales privados, hubo alguien que decidió ignorar a quienes decían que era imposible.

Sin embargo, pensar de manera positiva no es natural para el ser humano. Nuestra mente evolucionó para garantizar la supervivencia. Durante miles de años, nuestros antepasados tuvieron que identificar peligros constantemente. Quienes detectaban amenazas con rapidez tenían mayores probabilidades de vivir un día más y transmitir su genética.

Ese mecanismo sigue funcionando hoy. Por eso los pensamientos negativos aparecen con facilidad. El cerebro está programado para preguntarse qué podría salir mal antes de considerar qué podría salir bien.

El problema surge cuando ese instinto se convierte en una forma de vida. He conocido personas preparadas y trabajadoras cuya frase favorita es: “Mi miedo es… perder dinero, …fracasar, …equivocarme, …que no funcione”. Y mientras enumeran todos los riesgos, la vida sigue avanzando.

Nunca lanzan el negocio que imaginaron ni presentan la idea que podría transformar una empresa. Nunca hacen la llamada, ni cambian de trabajo, ni toman la oportunidad. Lo más triste es que muchas veces no fracasan. Simplemente nunca lo intentan.

En el extremo opuesto, también he conocido personas cuya primera reacción ante una nueva idea es muy distinta: “Qué interesante, evaluémoslo”. No ignoran los riesgos ni son irresponsables. Pero sí analizan los desafíos y las oportunidades. Entienden que la incertidumbre es parte natural de cualquier proyecto que valga la pena. Y que el progreso no ocurre dentro de la zona de confort.

Con el tiempo, la diferencia entre ambas mentalidades se vuelve enorme.

Quienes viven dominados por el miedo observan cómo otros avanzan. Quienes se atreven a explorar posibilidades, descubren caminos que los demás nunca recorren. No porque tengan más suerte, sino porque actuaron mientras otros buscaban razones para no hacerlo.

El positivismo no consiste en ignorar la realidad ni en creer ingenuamente que todo saldrá bien. Consiste en creer que los problemas pueden resolverse, que los errores son lecciones y que siempre existe una forma de avanzar.

Las personas exitosas no son aquellas que nunca sienten miedo. Son las que no permiten que el miedo tome las decisiones por ellas.

Si hoy usted se encuentra paralizado por la duda, haga un ejercicio sencillo: no solo se pregunte qué podría salir mal, sino también qué podría salir bien. Piense en las oportunidades que vienen detrás de los primeros obstáculos.

Porque muchas veces la diferencia entre una vida ordinaria y una extraordinaria no está en el talento, los recursos o los contactos. Está en la decisión de creer que algo es posible y actuar en consecuencia.

Al final, el positivismo no cambia las circunstancias de manera mágica. Lo que cambia es a la persona. Y cuando una persona cambia su manera de pensar, cambia sus decisiones. Cuando cambian sus decisiones, cambia su destino.