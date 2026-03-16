Pluma invitada

El presidente federal de Alemania visita Guatemala

Los valores humanistas y democráticos son la base de nuestra cooperación.

Este 17 de marzo, Guatemala recibirá la visita oficial del presidente federal de Alemania, Dr. Frank-Walter Steinmeier —un acontecimiento profundamente significativo—. Esta visita reafirma la sólida amistad entre nuestras naciones y nuestro compromiso compartido con la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible.



Alemania admira la riqueza de la cultura maya y se enorgullece de contar con Guatemala como un socio confiable desde hace ya dos siglos. Vemos en Guatemala una sociedad que pone en valor su gran cultura, que aspira a valores humanistas, democráticos y de multilateralismo —principios que también caracterizan nuestra propia actualidad alemana—.



Alemania observa de cerca los procesos institucionales importantes, como la elección de autoridades para la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. La visita del presidente Steinmeier es una señal clara de respaldo en un momento clave para la democracia guatemalteca.



Nuestra relación tiene raíces profundas: hace 200 años llegaron los primeros inmigrantes alemanes, inspirados por los relatos de Alexander von Humboldt. Entre 1826 y 1828 se establecieron en Guatemala —con entusiasmo, espíritu emprendedor y una notable ética de trabajo—. Su legado aún es visible: en el desarrollo del café, en la infraestructura en Alta Verapaz y Quetzaltenango, en la presencia de ingeniería alemana en las empresas guatemaltecas y en generaciones formadas en el Colegio Alemán y mediante becas del DAAD.



El presidente federal es el jefe de Estado de Alemania y la máxima autoridad protocolaria del país. Representa a Alemania dentro y fuera de sus fronteras, promueve el diálogo y defiende nuestros valores. Frank-Walter Steinmeier encarna la democracia alemana y su Estado de derecho, un modelo de sociedad basado en inclusión, tolerancia e internacionalidad. También simboliza nuestra responsabilidad global por la paz, la protección del clima y la promoción de mercados abiertos y competitivos en equilibrio con una política social sólida.

La relación entre Alemania y Guatemala no es solo historia compartida.



La visita pondrá énfasis en cinco ejes estratégicos. Queremos fortalecer el diálogo sobre institucionalidad democrática, independencia judicial y lucha contra la corrupción. Vamos a intercambiar experiencias sobre diversidad cultural e inclusión. En ese marco, el presidente federal visitará lugares de alto valor histórico y cultural maya como muestra de reconocimiento a la riqueza cultural del país.



Valoramos nuestra cooperación para el desarrollo, en donde la protección del medioambiente ocupa un lugar central. A través de la GIZ y del Banco de Desarrollo alemán KfW, Alemania es uno de los principales socios internacionales de Guatemala en materia ambiental y desarrollo sostenible.



Aparte de la cooperación universitaria, destacamos la formación técnica y el modelo de educación dual, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales, incluidos programas de capacitación de migrantes. La visita contará también con una importante delegación empresarial que contribuirá a ampliar los vínculos comerciales en sectores como industria, agricultura, energías renovables y tecnología.



Finalmente, quisiera dirigir un mensaje a la juventud guatemalteca: Alemania es un país abierto al talento y a la innovación. Los invito a descubrir Alemania como un lugar para estudiar, trabajar y desarrollar su carrera profesional.



La relación entre Alemania y Guatemala no es solo historia compartida. Es una alianza viva que mira con confianza hacia el futuro.