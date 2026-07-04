pluma invitada

El problema de evaluar el declive democrático

La respuesta también depende de cómo definamos y midamos el retroceso democrático.

La democracia es inherentemente compleja. En su esencia reside la dificultad de traducir las preferencias individuales en una elección social coherente, un problema que el economista y premio Nobel Kenneth Arrow plasmó magistralmente en su teorema de imposibilidad y que posteriormente desarrolló otro premio Nobel, Amartya Sen, en su libro de 1970, Elección colectiva y bienestar social. Arrow y Sen dotaron a la economía política de un marco axiomático riguroso, revelando así los límites de la toma de decisiones colectivas.

En Europa Occidental, los líderes populistas se inspiran cada vez más en Donald Trump.

Sin embargo, a pesar del avance en la comprensión teórica de la democracia, el análisis empírico se ha quedado rezagado. Ante la falta de datos consistentes, nuestras opiniones sobre por qué ciertas democracias prosperan o fracasan suelen estar motivadas por prejuicios más que por evidencia. Para abordar esta brecha, el Instituto V-Dem publica sus Informes Anuales sobre la Democracia.

El último informe del Instituto ofrece una cruda evaluación de la trayectoria actual de EE. UU. Advierte que la velocidad con la que se está desmantelando la democracia de este país no tiene precedentes en la historia moderna. Dada la posición de EE. UU. como la principal democracia del mundo, este rápido deterioro tiene implicaciones que van mucho más allá de sus fronteras. Si bien países como Turquía e India han experimentado una erosión democrática en los últimos años, el informe señala un declive aún más pronunciado en Europa Occidental, donde los líderes populistas se inspiran cada vez más en el presidente estadounidense, Donald Trump.

El índice V-Dem de 2026 sitúa a Dinamarca, Suecia y Noruega en los primeros puestos, y a Eritrea, Corea del Norte y Myanmar en los últimos. El informe presenta un panorama desalentador, señalando que los logros de la ola democratizadora de finales del siglo XX han sido prácticamente erradicados. Sin embargo, también destaca algunos avances alentadores. Sri Lanka, por ejemplo, ha experimentado un notable resurgimiento democrático bajo el mandato del presidente Anura Kumara Dissanayake. Y Brasil, tras la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, ha demostrado que el retroceso democrático puede revertirse.

Aun así, la tendencia general es innegable. Tras la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974, identificada por el politólogo Samuel Huntington como el inicio de la “tercera ola” de democratización, la democracia se extendió a decenas de países. A medida que esa ola retrocede, el progreso democrático se ve obstaculizado por casi cinco décadas.

¿Se puede revertir esta tendencia? Como ha señalado el periodista de CNN Brian Stelter, las dos vías institucionales que ofrecen mayor esperanza son las elecciones, que permiten a los ciudadanos forzar un cambio de rumbo, y los poderes judiciales independientes que actúan como contrapeso a los excesos del poder ejecutivo.

Pero la respuesta también depende de cómo definamos y midamos el retroceso democrático. Si bien la metodología de V-Dem ofrece información valiosa, presenta una limitación importante. Para elaborar su clasificación, V-Dem asigna a cada país una puntuación de democracia basada en múltiples subíndices y luego los agrega para obtener una medida global. Si el objetivo es reflejar la experiencia de los individuos en lugar de la de los países, un promedio ponderado por población parecería más apropiado. Después de todo, así es como instituciones como el Banco Mundial calculan el PIB. Sin embargo, la salud democrática no puede medirse de la misma manera que el PIB.

© Project Syndicate, 2026