Pluma invitada

El sistema de la corrupción

El problema no es la corrupción; es cuando el sistema está diseñado para protegerla.

En muchos países, la corrupción suele presentarse como una anomalía: un desvío puntual, una falla moral individual o un problema de control. Sin embargo, en contextos institucionales frágiles, la corrupción adopta una forma más profunda y persistente. Deja de ser una excepción y se convierte en un mecanismo de funcionamiento del sistema.



Esta diferencia es crucial para entender por qué tantas reformas fracasan, por qué la ineficiencia persiste y por qué los intentos de transformación suelen ser bloqueados desde dentro. Cuando la corrupción, el abuso, el fraude y el desperdicio se integran a los incentivos institucionales, el sistema desarrolla defensas para preservarse.



En estos entornos, la corrupción no opera solo como apropiación indebida de recursos. Opera como arquitectura de poder. Controla el acceso, distribuye beneficios, castiga la disidencia y protege privilegios. La opacidad no es un accidente; es una condición necesaria. La fragmentación no es desorden; es una estrategia para evitar la rendición de cuentas.



Así, cualquier intento de introducir transparencia, evaluación independiente, meritocracia o eficiencia es percibido como una amenaza. No porque sea técnicamente incorrecto, sino porque altera equilibrios informales que sostienen el sistema. La reforma deja de ser una mejora y pasa a ser un riesgo.



En este contexto, el abuso y el fraude no solo son tolerados; son funcionales. Permiten mantener redes de lealtad, justificar intermediaciones innecesarias y diluir responsabilidades. La ausencia de resultados claros facilita la permanencia de prácticas que no podrían sostenerse bajo escrutinio real.

Cuando la corrupción no es una desviación, sino el sistema, las consecuencias trascienden lo moral.



El sistema se defiende de múltiples formas. A veces mediante bloqueos visibles: retrasos administrativos, vacíos legales, cambios constantes de reglas. Otras veces, mediante mecanismos más sutiles: aislamiento técnico, descrédito profesional, desgaste deliberado o simple inacción. No se requiere confrontación abierta; basta con permitir que la inercia haga su trabajo.



Con el tiempo, esta lógica genera una cultura institucional donde la integridad incomoda, la exigencia se percibe como agresión y la ética se vuelve costosa. Actuar correctamente deja de ser un valor y se convierte en un obstáculo. El mensaje implícito es claro: adaptarse al sistema es más seguro que intentar cambiarlo.



Cuando la corrupción no es una desviación, sino el sistema, las consecuencias trascienden lo moral. Instituciones capturadas pierden capacidad de aprendizaje, planificación y respuesta. Las políticas públicas se vuelven erráticas, los servicios se deterioran, la confianza ciudadana se erosiona. La cooperación internacional se fragmenta y la inversión se retrae, no por falta de recursos, sino por falta de credibilidad.



Más grave aún, esta dinámica perpetúa un círculo vicioso. La corrupción debilita al Estado; un Estado débil facilita más corrupción. Cada intento fallido de reforma refuerza la idea de que “nada cambia”, consolidando el cinismo y la resignación social.



Romper este patrón exige algo más que controles formales o discursos éticos. Requiere desmantelar los incentivos que hacen rentable la corrupción y restablecer reglas que premien la integridad, la competencia y los resultados. Implica liderazgo dispuesto a enfrentar resistencias internas y a asumir costos políticos en el corto plazo.



El problema no es la corrupción; es cuando el sistema está diseñado para protegerla. Mientras siga siendo parte del sistema —y no una desviación combatida—, el país seguirá atrapado en un modelo que se protege a sí mismo, incluso a costa de su propio desarrollo.