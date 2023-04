Evitemos votar por el “menos peor” (III)

El Congreso de la República se integra por 160 diputados, de los cuales 32 pertenecen al Listado Nacional y 128 representan a los diferentes distritos electorales. En esta ocasión se buscará determinar la representatividad de los candidatos propuestos por los diferentes partidos en el Listado Distrital. Es muy importante verificar que nuestro distrito de residencia se ubique entre los que abarca el partido por el cual votaremos.

Utilizando los datos publicados por el TSE al 21 de abril, es posible tabular cuántos distritos electorales están representados en las propuestas de cada partido a través de los candidatos con estatus “inscrito”, omitiendo aquellos declarados “vacantes”. De inmediato se observa que solo hay ocho partidos que proponen candidatos a los 23 distritos (22 departamentos y el Distrito Central). Los partidos con cobertura completa son Cabal, Cambio, Mi Familia, MLP, Podemos, Todos, UNE y Vamos. Luego hay cinco partidos que cubren 22 distritos y son Azul, Bien, Creo, UR y Viva. Así, sucesivamente, hasta llegar a los partidos de muy poca representatividad, como son las alianzas Valor-Unionista, que solo abarcan 10 distritos; la URNG Maíz-Semilla, con siete distritos y los partidos PPG y Unionista con únicamente cinco distritos. Por el otro lado, se observa que de las 31 agrupaciones políticas que presentan candidatos distritales hay departamentos que no son de interés para algunas de ellas. Por ejemplo, los departamentos de Zacapa, El Progreso y Totonicapán solo están incluidos en los listados distritales de 19, 20 y 21 partidos, respectivamente. En promedio, los partidos abarcan en su listado distrital al 18.3 distritos. Hay 11 partidos que no llegan al promedio y son: VOS, PIN, Semilla, PR, URNG Maíz, Valor, Winaq, Valor-Unionista, URNG Maíz Semilla, PPG y Unionista.

Es importante analizar el poder de convocatoria de los partidos para presentar candidatos. Carlos R. Paredes

Adicionalmente, es importante analizar el poder de convocatoria de los partidos para presentar candidatos. Son 128 curules y a través de los listados publicados por el TSE se puede estimar cuánto llenan esas posiciones los diferentes partidos con candidatos de estatus “inscrito”. De inmediato se observa que únicamente un partido llena las 128 posiciones y se trata de Cabal. Le siguen UNE y Vamos, con 123, y Azul, con 117. En el otro extremo de la lista observamos a PIN y Unionista con solo 39 candidatos, PPG con 21 y URNG Maíz-Semilla, con 16 candidatos. El promedio de posiciones cubiertas es de 78.6 y eso adiciona a la lista anterior de agrupaciones políticas que no llegan al promedio a los partidos PAN, FCN-Nación, PHG y Elefante.

Al analizar el Listado Nacional de candidatos a diputado (que no representan a nadie) se puede calcular que el promedio es 14.9 candidatos propuestos por partido. Ahora se observa que hay otros tres partidos que no llegan al promedio y estos son BIEN, Victoria y Mi familia.

Me interesa apoyar a los diputados de un partido que tenga representatividad nacional. Por ello busco agrupaciones con resultados mayores al promedio. Mi listado actual debe incluir los resultados del estudio de “vacante” y mi lista de posibles es de seis partidos: Cabal, UNE, Vamos, Azul, Podemos y Viva.

Hasta el momento no he incluido en mi análisis la ideología política de los partidos, es el momento de hacerlo. También debo analizar quiénes son los candidatos a diputado que ocupan las primeras tres a cinco casillas de ambos listados y decidir si los considero personas honorables para apoyar a su partido.

Para ello me basaré en la información de la plataforma de “Yo voto mejor”, analizando la calificación de los candidatos y los comentarios publicados.