Evitemos votar por el “menos peor”

Desde el inicio de la última era democrática de Guatemala, las elecciones se han caracterizado en que el candidato ganador es casi siempre el “menos peor”. Los resultados de esta práctica saltan a la vista y hoy tenemos un país con una infraestructura deficiente y con sus sistemas educativo, salud y seguridad muy por debajo de lo que cualquier país merece. Adicionalmente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están en crisis y todos estamos sumidos en una corrupción generalizada que permanece impune.

Es urgente cambiar el método de selección de candidato del “menos peor” al “más apto” y así iniciar el cambio fundamental que es necesario en toda la estructura gubernamental de Guatemala. Sin embargo, el gran problema es siempre cómo lograr identificar a los buenos candidatos de los mediocres y de los indeseables. Afortunadamente, esta vez contamos con dos herramientas importantes.

La primera es la plataforma “Yo voto mejor”. Es el primer intento de lograr una información sobre los candidatos. Todavía tiene muchas carencias, pero ofrece dos opciones subjetivas que resultan valiosas: la calificación del candidato otorgada por los usuarios de la plataforma y los comentarios realizados. Al tomar estos dos aspectos con la debida precaución, cada uno de nosotros puede ir identificando cómo son en realidad los candidatos para estas elecciones y seleccionando los más aptos. Recordando que votamos por partido y no por candidato.

Es urgente cambiar el método de selección de candidato del “menos peor” al “más apto”. Carlos R. Paredes

La segunda es analizar los datos publicados por el TSE sobre los listados de candidatos inscritos. En esta ocasión nos centraremos en los candidatos que por alguna razón no pueden todavía participar en la contienda electoral y presentan un estatus de “vacante”. La razón de “vacante” puede ir desde que no se presentó la papelería hasta que el candidato realmente no es idóneo según el TSE. De los datos publicados al 14 de abril, se observan ciertos aspectos que resultan muy interesantes.

A nivel nacional, de los más de 44,400 candidatos inscritos, casi 3,650 (8.23%) tienen un estatus de “vacante”. De estos, el partido con el mayor porcentaje es la alianza URNG-Maíz, en donde el 27.5% de sus candidatos han sido declarados vacantes. Le siguen Winaq y PAN, con 21.94 y 16.29%, respectivamente. Los partidos que tienen un menor porcentaje de vacantes son Vamos (2.72%), Cabal (3.67%) y la alianza Valor-Unionista (3.80%).

En Guatemala, el verdadero poder está ahora en el Congreso de la República. Por ello la elección de los diputados es la más importante de todo el proceso y todos debemos participar para lograr un verdadero cambio. Aquí se observa que el partido PHG encabeza la lista, con un 24.56% de sus candidatos inscritos para diputado declarados como vacantes. Le siguen el PAN, con 20.79%, y URNG-Maíz, con 17.31%. Adicionalmente vemos que los tres partidos con menor porcentaje vacante son Vamos (1.95%), MLP (3.54%) y Cabal (3.64%).

En lo referente a los candidatos para alcalde, los partidos con mayor número de vacantes son PAN, Mi Familia y URNG-Maíz, con 9.68%, 9.52% y 9.30%, respectivamente. En el otro extremo se observa que los partidos Valor (0.69%), Vamos (1.22%) y Victoria (1.68%) son los de menor porcentaje de vacantes.

Ahora contamos con dos maneras de evaluar a los candidatos y nos ayudan a decidir a qué partido debemos apoyar en las próximas elecciones. Una es subjetiva y debe ser tomada con precaución, y la otra es objetiva. Cada uno debe interpretar los datos como lo considere conveniente y, de momento, el análisis de “vacante” puede ayudarnos a decidir a qué partido apoyar.