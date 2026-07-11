Pluma invitada

La estela que no debemos mover

La tumba de Asturias en París proyecta a Guatemala y su cultura al mundo.

En el cementerio del Père-Lachaise de París, entre las tumbas de Chopin, Balzac y Édith Piaf, existe un monumento que Guatemala nunca ha terminado de reconocer como tal. Sobre la sepultura de Miguel Ángel Asturias se alza una réplica de la Estela 14 de El Ceibal, una de las piezas más importantes del mundo maya clásico. En la lápida quedaron inscritas, en numeración maya, las palabras “Gran Lengua de Guatemala, Unigénito de Tecún-Umán”. El conjunto forma una obra mortuoria cuidadosamente pensada. No se trata únicamente del lugar donde descansa un escritor.

Trasladar sus restos elimina un símbolo mundial que ya honraba su legado.

Cuando Asturias murió en 1974, fueron sus compañeros de la Generación del 20 quienes eligieron esa estela para acompañarlo. Entendían perfectamente el significado de colocar un símbolo maya en el cementerio más célebre de Occidente. Con ese gesto afirmaban que la civilización que dio origen a Asturias ocupaba un lugar propio dentro de la historia universal. La estela hablaba por sí sola y no necesitaba traducciones ni explicaciones. Su sola presencia establecía una conversación entre Guatemala y el resto del mundo.

Hoy, el proyecto del Ministerio de Cultura para repatriar sus restos amenaza con deshacer esa obra irrepetible. El espacio que se propone construir en Guatemala puede ser digno y respetuoso. Nadie discute la importancia de honrar a Asturias en su país. Sin embargo, un mausoleo en Guatemala será visto principalmente por guatemaltecos. La estela maya en el Père-Lachaise ha sido contemplada durante medio siglo por visitantes de todos los continentes. Ha funcionado como una embajada cultural silenciosa cuya influencia ningún decreto ni inversión pública podrían reproducir.

El argumento oficial habla de memoria y justicia cultural. Vale la pena preguntarse entonces para quién existe esa memoria. Un monumento en la capital fortalecerá el vínculo entre Asturias y sus compatriotas, mientras que la tumba de París cumple una función distinta. Permite que cualquier persona que recorra el cementerio descubra que Guatemala también tiene una voz entre los grandes nombres de la literatura y la cultura mundial. La estela honra a Asturias y a la vez representa a una nación y a una herencia milenaria.

La historia personal del escritor vuelve esa presencia todavía más significativa. Asturias pasó largos años en el exilio después de perder su patria y su ciudadanía. Desde lejos siguió escribiendo sobre Guatemala y demostrando que ningún gobierno podía separarlo de sus raíces. Su tumba expresa esa misma idea con una fuerza extraordinaria porque es una porción de Guatemala instalada en el corazón de Europa. Ha estado allí con serenidad y firmeza, ocupando un espacio ganado a través de la obra de un hombre y la memoria de un pueblo.

Por eso, el traslado corre el riesgo de alterar el sentido profundo de ese legado. Durante décadas, la tumba de Asturias ha sido una declaración de presencia, la prueba visible de que Guatemala tiene algo que aportar a la conversación cultural del mundo. Por eso, moverla significa perder un símbolo que ya había alcanzado una resonancia difícil de igualar.

Guatemala merece honrar a su único premio nobel de Literatura y también merece reconocer que esa tarea ya estaba siendo cumplida de una manera excepcional. Existen muchas formas de acercar la memoria de un escritor a su pueblo. Algunas fortalecen lo que ya existe y otras reemplazan algo valioso por algo más cercano. En este caso, conservar la estela donde está puede ser la forma más poderosa de mantener viva la obra, la historia y el significado de Miguel Ángel Asturias.