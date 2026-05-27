Pluma invitada

La nueva geografía del poder

Los datos reemplazaron al territorio como principal fuente de poder político.

Durante siglos, el poder se podía tocar. El poder tenía una forma visible y territorial. Los gobiernos defendían su autoridad mediante la maquinaria del Estado. En el mundo, el territorio parecía explicarlo todo. Quien controlaba la tierra controlaba el flujo de riqueza. Pero el siglo XXI está cambiando las reglas del juego con una velocidad desconcertante.

Sin coordinación nacional, ningún Estado puede defender su infraestructura digital.

Hoy en día, un ataque cibernético puede paralizar instituciones enteras sin disparar una sola bala. Ya no hacen falta tanques cruzando fronteras ni ejércitos ocupando ciudades. Es suficiente con una conexión a internet y una vulnerabilidad olvidada en algún “servidor”. En la actualidad, el escenario del poder es nuevo y no siempre tiene calles ni coordenadas; hoy en día está en la “nube”.

Eso quedó claro recientemente en Guatemala, cuando grupos de hackers lograron infiltrarse en sistemas de instituciones públicas y universidades. Sin mostrar rostro ni bandera, accedieron a miles de registros personales y exigieron pagos millonarios. Ese ataque ocurrió en silencio, pero sus consecuencias fueron inmediatas. En cuestión de horas, datos privados pasaron a circular como mercancía.

Y ahí aparece uno de los cambios más profundos de nuestra época. Los datos dejaron de ser archivos burocráticos al convertirse en un recurso estratégico tan valioso como el petróleo. Un documento filtrado puede servir para solicitar créditos falsos. Un historial laboral puede alimentar esquemas de extorsión. Una base de datos financiera permite diseñar fraudes con una precisión quirúrgica. En esta economía digital, la información vale porque otorga poder.

Lo inquietante es que este nuevo poder no siempre pertenece a los Estados. Durante mucho tiempo, la idea de soberanía descansó sobre la promesa básica que que el Gobierno protegía a sus ciudadanos y garantizaba el orden dentro de sus fronteras. Esa visión todavía existe, pero la realidad tecnológica la desafía abiertamente todos los días. Cuando un grupo anónimo puede presionar a instituciones públicas desde cualquier parte del mundo, las fronteras empiezan a perder fuerza como símbolo de control.

Guatemala no es un caso aislado. Muchos países avanzaron rápidamente hacia la digitalización para agilizar trámites y modernizar servicios. El problema es que la protección informática, la “ciberseguridad”, no creció al mismo ritmo. Y entonces tenemos una paradoja moderna. Hoy los Estados están cada vez más conectados, pero también más vulnerables.

La conversación suele quedarse atrapada en términos técnicos, como firewalls o seguridad informática. Sin embargo, el fenómeno es mucho más grande. Lo que está cambiando, además de la tecnología, es la naturaleza misma del poder. Es decir, antes se disputaban territorios y ahora se disputan bases de datos. Antes, el dominio se medía en kilómetros y ahora también se mide en información almacenada y capacidad de control digital.

Es decir, la geografía dejó de ser suficiente para explicar quién manda y quién obedece. El poder en la actualidad es menos visible y mucho más introvertido porque se esconde en archivos digitales y se ejerce en códigos de computación. Entender esta transformación quizá sea uno de los mayores desafíos políticos de nuestro tiempo.

Cuando los datos de millones de personas pueden ser vendidos o utilizados desde cualquier parte del mundo, el mapa político cambia de forma. Y quizá el verdadero territorio de nuestra época ya no esté bajo nuestros pies, sino dentro de nuestros dispositivos.