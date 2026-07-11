Pluma invitada

La oportunidad que Guatemala no puede dejar pasar

En un país donde una de cada tres personas es joven, responder a sus aspiraciones definirá el futuro de Guatemala.

Cada año, 165 mil jóvenes guatemaltecos concluyen el nivel diversificado y comienzan a preguntarse cuál será el siguiente paso: continuar estudiando, encontrar su primer empleo, emprender o construir un proyecto de vida propio. Ese momento, que parece individual, en realidad refleja una transformación mucho más amplia que vive el país.

Las decisiones de hoy definirán las oportunidades de las generaciones presentes y futuras.

Este año, el Día Mundial de la Población nos invita a poner en el centro las aspiraciones de las personas jóvenes. Es un llamado urgente para Guatemala, donde una de cada tres personas es joven y la manera en que respondamos a sus expectativas marcará el rumbo del desarrollo durante las próximas décadas.

Con frecuencia, cuando hablamos de cambios demográficos, solemos pensar en cifras: cuántas personas nacen, cuántas migran o cuánto crece la población. Pero detrás de esos números hay historias. Hay jóvenes que buscan oportunidades para estudiar, trabajar, independizarse o formar una familia cuando así lo decidan.

La evidencia muestra que las aspiraciones de las personas jóvenes siguen plenamente vigentes. Lo que muchas veces limita su realización no es la falta de sueños, sino la falta de oportunidades.

Por eso, la pregunta para Guatemala no es únicamente cuántas personas jóvenes tiene hoy. La verdadera pregunta es si estamos creando las condiciones para que esa generación pueda desarrollar su potencial y, al mismo tiempo, preparar al país para los cambios que vienen. Esa capacidad de anticipar los cambios y responder con políticas públicas oportunas es lo que llamamos resiliencia demográfica.

Significa invertir con visión de largo plazo, utilizando la evidencia para fortalecer la educación, la salud, el empleo, la protección social y los servicios que las personas necesitarán a lo largo de su vida.

Guatemala atraviesa hoy una ventana de oportunidad excepcional: el bono demográfico. La transición demográfica ha dado lugar a una generación joven con el potencial de impulsar el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo del país. Sin embargo, esta oportunidad es temporal. El reto consiste en actuar ahora para convertir ese potencial en mejores oportunidades, mayor bienestar y un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Eso implica reconocer que no todas las juventudes parten del mismo lugar. Las brechas territoriales, económicas y de género siguen limitando las oportunidades de muchas personas para construir el futuro que imaginan. Anticipar esas desigualdades y actuar antes de que se profundicen es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar un país.

También significa mirar más allá del presente. Las y los jóvenes que hoy terminan el diversificado serán las personas adultas y mayores de las próximas décadas. La población seguirá cambiando y, con ella, las demandas sobre la salud, los sistemas de cuidados y la protección social. Prepararnos para esa Guatemala del futuro comienza ahora.

Hacer realidad las esperanzas y aspiraciones de las personas jóvenes implica mucho más que reconocer su talento. Significa crear las condiciones para que puedan ejercer plenamente sus derechos y construir el proyecto de vida que elijan.

Guatemala tiene hoy una oportunidad que no se repetirá de la misma manera. Aprovecharla dependerá de nuestra capacidad para mirar más allá de las urgencias del presente y tomar decisiones con visión de futuro. Porque construir resiliencia demográfica es, en esencia, construir un país donde cada generación pueda vivir con dignidad, ejercer sus derechos y desarrollar plenamente su potencial.