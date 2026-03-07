Pluma invitada

Planear lo es todo. El plan no es nada

Definir metas claras, trazar una visión concreta y descomponerla en pasos ejecutables ha sido parte central de mi forma de trabajar.

Mike Tyson lo dijo con su brutalidad característica: “Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puñetazo en la cara”. Dwight Eisenhower lo expresó con más diplomacia: “Los planes son inútiles, pero planificar es indispensable”. Dos hombres muy distintos. La misma verdad. Durante muchos años me he considerado una persona profundamente orientada a la planificación. Definir metas claras, trazar una visión concreta y descomponerla en pasos ejecutables ha sido parte central de mi forma de trabajar. Y en la mayoría de los casos, esa disciplina me ha funcionado. Tenía planificado vender la empresa que fundé en EE. UU. en siete años. Me tomó 10. Antes de eso, ya había creado una empresa exitosa en Centroamérica, pero la crisis financiera de 2008 golpeó mi negocio de formas que no había anticipado y me obligó a tomar una decisión que jamás había contemplado: empezar desde cero en una industria completamente diferente y en un país nuevo. Lo que descubrí no fue que la planificación falla. Fue que planificar bien siempre contempla la posibilidad de estar equivocado.

La reacción correcta no es el pánico, sino la reinvención.

Hoy lo veo de primera mano como inversionista. Varias de las empresas de software en las que participo están reevaluando sus hojas de ruta de producto. Lo que antes era una solución diferenciada que tomaba meses de desarrollo, hoy puede replicarse con IA en días. La reacción correcta no es el pánico, sino la reinvención. Por ejemplo, se puede dejar de ser simplemente una herramienta para convertirse en una “red de mercado”, donde el valor no reside en el software, sino en la red de usuarios, los datos y las relaciones que ningún competidor puede copiar fácilmente. La tecnología cambia; la necesidad humana subyacente permanece. Adaptarse no significa perder identidad, pero sí puede requerir refinarla y enfrentar con valentía la incertidumbre.

Cuando finalmente vendí mi empresa, tres años después de lo planeado, me tocó preguntarme qué hacer luego de haber alcanzado el objetivo para el que tanto había trabajado y en el que había concentrado la mayoría de mis esfuerzos. En lugar de trazar de inmediato un nuevo plan, me permití un período de exploración deliberada. No era improvisación; era un espacio intencional de búsqueda. Descubrí que no toda etapa exige ejecución acelerada. Algunas requieren reflexión amplia y observación cuidadosa. Esa también es una decisión estratégica. Lewis Carroll lo capturó con precisión en Alicia en el País de las Maravillas:

—¿Podrías decirme qué camino debo tomar desde aquí?

—Eso depende en gran medida de a dónde quieras ir —respondió el Gato de Cheshire.

—No me importa mucho a dónde… —dijo Alicia.

—Entonces no importa qué camino tomes.

La lección es evidente. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es aceptable. A veces está bien explorar sin rumbo. Pero en el emprendimiento, y en la vida en general, no podemos permitirnos esa ambigüedad permanente. Necesitamos hacernos las preguntas difíciles: ¿Qué quiero construir? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué tipo de impacto quiero generar? Ese ejercicio de claridad es, en muchos sentidos, más importante que el documento formal del plan. Al mismo tiempo, debemos mantener la humildad intelectual para reconocer cuando la realidad contradice nuestras proyecciones. Cambiar de estrategia no es señal de debilidad, siempre que sea una decisión consciente y no una reacción impulsiva. Planearlo es todo, porque obliga a pensar. El plan no es nada, porque probablemente cambiará. La verdadera disciplina no está en aferrarse al diseño original, sino en decidir conscientemente, una y otra vez, mientras avanzamos.